Dolandırıcının itirafları ortaya çıktı: Otomobil alacaklar dikkat, bu tuzağa düşmeyin

Dolandırıcıların en çok başvurduğu yöntemlerden biri kapora. Yöntem şöyle işliyor; Bir ilandan dolandırıcı fotoğrafları çalıyor ve ardından başka bir ilan oluşturuyor. Kendisine başvuranlardan kapora alan dolandırıcı daha sonra ise sırra kadem basıyor.