Dolandırıcının itirafları ortaya çıktı: Otomobil alacaklar dikkat, bu tuzağa düşmeyin

Araç satın almak isteyenlerin nasıl tuzağa düşürdüğünü anlatan dolandırıcının itirafları sosyal medyada paylaşıldı.

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Dolandırıcının itirafları ortaya çıktı: Otomobil alacaklar dikkat, bu tuzağa düşmeyin - Resim: 1

Çok bilindik bir ilan sitesini kullandı. Verdiği otomobil ilanlarıyla onlarca kişiyi dolandırdı. Bir oto galericiye ise fena kandı. Anlattıkları duyanları şaşkına çevirdi.

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Dolandırıcının itirafları ortaya çıktı: Otomobil alacaklar dikkat, bu tuzağa düşmeyin - Resim: 2

Dolandırıcıların en çok başvurduğu yöntemlerden biri kapora. Yöntem şöyle işliyor; Bir ilandan dolandırıcı fotoğrafları çalıyor ve ardından başka bir ilan oluşturuyor. Kendisine başvuranlardan kapora alan dolandırıcı daha sonra ise sırra kadem basıyor.

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Dolandırıcının itirafları ortaya çıktı: Otomobil alacaklar dikkat, bu tuzağa düşmeyin - Resim: 3

'YABANCI ÜLKE OLSA ŞİMDİ ANLARLARDI'

O dolandırıcılardan biri Kocaeli'li bir galericiye denk geldi. Galerici şüphelendiği numarayı aradı. Dolandırıcı galericinin kayda girdiğinden habersiz insanları nasıl dolandırdığını anlattı:

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Dolandırıcının itirafları ortaya çıktı: Otomobil alacaklar dikkat, bu tuzağa düşmeyin - Resim: 4

- "Affedersin abi bizde salak çok. Aynı arabayla 6 ay aralıkla bir adamı 3 kere dolandırdım abi ben."

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