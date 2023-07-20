Dolandırıcının itirafları ortaya çıktı: Otomobil alacaklar dikkat, bu tuzağa düşmeyin
Araç satın almak isteyenlerin nasıl tuzağa düşürdüğünü anlatan dolandırıcının itirafları sosyal medyada paylaşıldı.
Çok bilindik bir ilan sitesini kullandı. Verdiği otomobil ilanlarıyla onlarca kişiyi dolandırdı. Bir oto galericiye ise fena kandı. Anlattıkları duyanları şaşkına çevirdi.
Dolandırıcıların en çok başvurduğu yöntemlerden biri kapora. Yöntem şöyle işliyor; Bir ilandan dolandırıcı fotoğrafları çalıyor ve ardından başka bir ilan oluşturuyor. Kendisine başvuranlardan kapora alan dolandırıcı daha sonra ise sırra kadem basıyor.
'YABANCI ÜLKE OLSA ŞİMDİ ANLARLARDI'
O dolandırıcılardan biri Kocaeli'li bir galericiye denk geldi. Galerici şüphelendiği numarayı aradı. Dolandırıcı galericinin kayda girdiğinden habersiz insanları nasıl dolandırdığını anlattı:
- "Affedersin abi bizde salak çok. Aynı arabayla 6 ay aralıkla bir adamı 3 kere dolandırdım abi ben."