Dolandırıcıların Yeni Kimlik Avı E-Postalardaki "Abonelikten Çık" Tuzağı! Siber Güvenlik Uzmanları Uyardı

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Son dönemlerde artan dolandırıcılık vakaları, özellikle e-postalar üzerinden yürütülen sahte “abonelikten çık” bağlantılarıyla kullanıcıların kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini gösteriyor. Bu bağlantılar, çoğu zaman zararlı yazılımlar içeren veya kimlik avı amacı güden sahte sitelere yönlendiriyor.

E-POSTA TEMİZLİĞİ SANILDIĞI KADAR GÜVENLİ OLMAYABİLİR

Zenity şirketinin Teknoloji Sorumlusu Michael Barguri’ye göre, bu tür bağlantılara tıklamak yalnızca posta kutusunu temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda korsanlara o adresin aktif ve gerçek bir kullanıcıya ait olduğunu da gösteriyor. Bu durum, kullanıcının daha sonra hedefli saldırıların kurbanı olmasına neden olabiliyor.

DNSFilter CTO’su TK Keanini ise “E-posta servis sağlayıcınıza güvenebilirsiniz, ancak e-postanın içeriğine her zaman güvenmemelisiniz,” diyerek dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

KİMLİK AVININ YENİ YÜZÜ

Siber güvenlik uzmanı Charles Henderson, dolandırıcıların kullanıcılar hakkında detaylı dosyalar oluşturduğunu ve “abonelikten çık” maskesi altında elde edilen bilgilerin başka platformlardaki hesaplara da sızmak için kullanıldığını ifade ediyor. Özellikle şifre ya da kişisel veri istenen sayfalardan uzak durulması gerektiğini belirten Henderson, bu tür girişimlerin büyük bir güvenlik riskine işaret ettiğini söylüyor.

SİBER GÜVENLİK İÇİN ALTIN TAVSİYELER

Bilinmeyen göndericilerin bağlantılarına tıklamayın. Gelen kutunuza düşen şüpheli mailleri ya silin ya da spam olarak işaretleyin.

E-posta istemcilerinin sunduğu yerleşik “abonelikten çık” araçlarını kullanın. Bu yöntemler, doğrudan e-posta sağlayıcıları tarafından yönetildiği için daha güvenlidir.

Gelişmiş filtreleme kuralları belirleyin. Belirli adreslerden gelen e-postaların doğrudan spam klasörüne yönlenmesini sağlayın.

Şifrelerinizi düzenli olarak güncelleyin ve iki adımlı kimlik doğrulama özelliğini aktif hale getirin.

Güncel antivirüs yazılımları ve web filtreleme sistemleri ile cihazınızı koruyun.

YANLIŞLIKLA TIKLADIYSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Eğer şüpheli bir bağlantıya tıkladığınızı fark ettiyseniz, öncelikle e-posta hesabınıza bağlı tüm şifreleri vakit kaybetmeden değiştirin. Ardından cihazınızı güncel bir antivirüs yazılımı ile taratın. Durumu e-posta servis sağlayıcınıza bildirin ve gerekirse siber suçlarla mücadele birimlerine ihbarda bulunun.

Günümüz dijital çağında küçük bir tıklama, büyük sonuçlar doğurabiliyor. Teknoloji devleri de güvenliği artırmak adına adımlar atıyor. Google, kısa süre önce Android cihazların 72 saat boyunca kullanılmaması halinde otomatik olarak yeniden başlatılmasını sağlayan yeni bir özelliği devreye aldı. Bu yeniden başlatma sonrasında cihazın PIN ya da şifre ile açılması zorunlu hale geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi