Dolandırıcıların IBAN Yöntemi Hayrete Düşürdü: Hesabınız Anında Sıfırlanabilir!

"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIĞA GİRİYOR"

Dolandırıcıların alıcı kişinin aile üyesiymiş gibi yakınlık kurduğunu belirten Av. Hardal, "IBAN isteme konusunda başka bir kişinin IBAN'ı isteniyor ve para oraya gönderilsin deniliyor. Ancak bu durumdan ne alıcının ne de satıcının haberi var. Ortada üçüncü bir kişi var. Alıcı diyor ki ben para gönderdim satıcı diyor ki hayır göndermedin. Dolandırıcılıklar böyle meydana geliyor. Bu durum nitelikli dolandırıcılığa giriyor" dedi.

"GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ KULLANILMALI"

2. el araç piyasasının durgunluğundan dolayı çeşitli dolandırıcılıklar ortaya çıktığını ifade eden Avukat Kürşat Hardal, "Genellikle IBAN dolandırıcılığı dediğimiz bir husus söz konusu. Araç satım ilan sitelerinde verilen ilanlar üzerinden ilana verenin hiç haberi olmaksızın başka bir kişi ilanı görüyor ilan numarasıyla bir aracılık yapmak için satıcıya ulaşıyor. Satıcı komisyon karşılığında almasına tamam diyor. Alıcıyı buluyor. Aslında bu üçüncü kişi ne alıcıyı ne de satıcıyı tanıyor. Fakat aile üyesi olduğunu belirterek yakınlık kuruyor. Bu şekilde notere devir için gittiğinde fiyat noktasında anlaştırıyor. IBAN isteme konusunda başka bir kişinin IBAN'ı isteniyor ve para oraya gönderilsin deniliyor. Ancak bu durumdan ne alıcının ne de satıcının haberi var. Alıcı diyor ki 'ben para gönderdim', satıcı diyor ki 'hayır göndermedin.' Dolandırıcılıklar böyle meydana geliyor. Bu 'nitelikli dolandırıcılık' oluyor. Dikkat edilmesi gereken konu şu alıcı alacağı aracın satıcısına göndermelidir parayı. Noterin güvenli ödeme sistemi kullanılmalıdır. Ruhsat sahibinin dışında üçüncü bir kişiye kesinlikle ödeme yapılmamalı. Bu tarz durumlarda şikâyetler üzerine olay soruşturulmaya başlanır. Fakat dolandırıcılar bu parayı sanal paraya çevirdikleri için bu paranın geri dönüşü çok zor oluyor" diye konuştu.