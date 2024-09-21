Dolandırıcıların IBAN Yöntemi Hayrete Düşürdü: Hesabınız Anında Sıfırlanabilir!
İkinci el araç piyasasında yaşanan durgunluk, dolandırıcıların yeni yöntemler geliştirerek mağduriyetler yaratmasına zemin hazırladı.
Kaynak: İHA
Son dönemde artan IBAN dolandırıcılığı, birçok satıcının canını yakmaya başladı. Bu dolandırıcılık yönteminde, alıcı gibi davranan kötü niyetli kişiler, satıcıya ödeme yapılacağı vaadiyle sahte belgeler veya yanlış yönlendirmeler kullanarak para aktarımı gerçekleşmediği halde ödeme yapıldığını iddia ediyor.
Bu tür durumlarda, vatandaşlar dolandırıldıklarını anladıklarında iş işten geçmiş olabiliyor. Avukat Kürşat Hardal, bu tür mağduriyetlerden korunmanın en güvenilir yolunun güvenli ödeme sistemlerini kullanmak olduğunu vurguladı. Hardal, ikinci el satışlarında dikkatli olunması ve ödeme işlemlerinin doğrudan banka sistemleri üzerinden takip edilmesi gerektiğini belirterek, özellikle bilinmeyen veya güven vermeyen kişilere IBAN bilgilerini paylaşmamaları konusunda uyardı.
Dolandırıcılar, özellikle piyasanın durgun olduğu zamanlarda bu tarz hilelere daha sık başvurduğu için, vatandaşların satış yaparken çok daha dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.
"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIĞA GİRİYOR"
Dolandırıcıların alıcı kişinin aile üyesiymiş gibi yakınlık kurduğunu belirten Av. Hardal, "IBAN isteme konusunda başka bir kişinin IBAN'ı isteniyor ve para oraya gönderilsin deniliyor. Ancak bu durumdan ne alıcının ne de satıcının haberi var. Ortada üçüncü bir kişi var. Alıcı diyor ki ben para gönderdim satıcı diyor ki hayır göndermedin. Dolandırıcılıklar böyle meydana geliyor. Bu durum nitelikli dolandırıcılığa giriyor" dedi.
"GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ KULLANILMALI"
2. el araç piyasasının durgunluğundan dolayı çeşitli dolandırıcılıklar ortaya çıktığını ifade eden Avukat Kürşat Hardal, "Genellikle IBAN dolandırıcılığı dediğimiz bir husus söz konusu. Araç satım ilan sitelerinde verilen ilanlar üzerinden ilana verenin hiç haberi olmaksızın başka bir kişi ilanı görüyor ilan numarasıyla bir aracılık yapmak için satıcıya ulaşıyor. Satıcı komisyon karşılığında almasına tamam diyor. Alıcıyı buluyor. Aslında bu üçüncü kişi ne alıcıyı ne de satıcıyı tanıyor. Fakat aile üyesi olduğunu belirterek yakınlık kuruyor. Bu şekilde notere devir için gittiğinde fiyat noktasında anlaştırıyor. IBAN isteme konusunda başka bir kişinin IBAN'ı isteniyor ve para oraya gönderilsin deniliyor. Ancak bu durumdan ne alıcının ne de satıcının haberi var. Alıcı diyor ki 'ben para gönderdim', satıcı diyor ki 'hayır göndermedin.' Dolandırıcılıklar böyle meydana geliyor. Bu 'nitelikli dolandırıcılık' oluyor. Dikkat edilmesi gereken konu şu alıcı alacağı aracın satıcısına göndermelidir parayı. Noterin güvenli ödeme sistemi kullanılmalıdır. Ruhsat sahibinin dışında üçüncü bir kişiye kesinlikle ödeme yapılmamalı. Bu tarz durumlarda şikâyetler üzerine olay soruşturulmaya başlanır. Fakat dolandırıcılar bu parayı sanal paraya çevirdikleri için bu paranın geri dönüşü çok zor oluyor" diye konuştu.
"YÜZ YÜZE ALIŞVERİŞ YAPILMALI"
Mağdur insanların durumlarıyla vatandaşları dolandırmaya çalışan çok insan olduğunu belirten galerici Erdil Bulmuş, "Kredilerin verdiği faiz oranlarıyla birlikte satışlar durgunlaştı. Halk inanmaya ve ucuz mal almaya çok müsait bir hale geldi. Ucuz etin yahnisi nasıl yenmezse ucuz malın da pek hayrı olmuyor. Bu nedenle kişi alacağı aracın piyasasını bilmeli. Ruhsat sahibi ile iletişime geçilmeli. Ruhsatta kim yazıyorsa sahibi odur. Ödeme konusunda güvenilir ödeme satış sistemi geldi. Bu kullanılmalı. En azından dolandırıcıların önünü kesiyor. Artık mağdur insanların durumlarını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan çok insan var. Vekâletle satış yapmakta çok sıkıntılı bir hal aldı. Bu nedenle alıcı ve satıcı kendileri bir araya gelip yüz yüze alışveriş yapmalı" dedi.
"DOLANDIRICI ARAÇ KENDİNİNMİŞ GİBİ SATIYOR"
İnternet sitelerinde dolandırıcılığın çok olduğunu söyleyen galerici Mustafa Kuruçay ise, "Dolandırıcılık internet sitelerinde çok oluyor. Dolandırıcı, kendinin olmayan aracı kendisininmiş gibi satıyor. Örneğin Sivas'ta bir araç buluyor. Araç sahibinden fotoğraflarını istiyor. Kapora gönderip ilandan kaldırıyor. Daha sonra kendisi farklı bir fiyatla aynı arabayı internete koyuyor. Vatandaşlar araç sahibinden ruhsatı istemeli. Eğer kapora gönderecekse ruhsattaki isimle verilen IBAN adresindeki isim uyuşuyor mu bunlara dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı.