Doğuş Otomotiv’den Flaş Hamle: İmzalar Resmen Atıldı

SÖZLEŞMEDE İMZALAR ATILDI

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "MATE" marka elektrik destekli bisikletlerin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin Doğuş Otomotiv tarafından yürütülmesine ilişkin bir distribütörlük sözleşmesinin imzalandığı belirtildi.

Anlaşma, MATE bisikletlerinin Türkiye pazarındaki operasyonlarını kapsayan hizmet süreçlerini düzenliyor.