Doğuş Otomotiv’den Flaş Hamle: İmzalar Resmen Atıldı
Doğuş Otomotiv Mate Bike International APS ile yaptığı sözleşmesini KAP’a bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Doğuş Otomotiv, Mate.Bike International APS ile distribütörlük anlaşması imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.
SÖZLEŞMEDE İMZALAR ATILDI
Şirket tarafından yapılan açıklamada, "MATE" marka elektrik destekli bisikletlerin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin Doğuş Otomotiv tarafından yürütülmesine ilişkin bir distribütörlük sözleşmesinin imzalandığı belirtildi.
Anlaşma, MATE bisikletlerinin Türkiye pazarındaki operasyonlarını kapsayan hizmet süreçlerini düzenliyor.