Doğuş Otomotiv’den Dev Hamle: Yeni Bir Sektöre Atıldı

YAT VE TEKNE SATIŞINA RESMEN BAŞLADI

2021 yılında Doğuş Marine Services’i kurarak denizcilik sektörüne yedek parça ve satış sonrası hizmetlerle giriş yapan Doğuş Otomotiv, bu yeni anlaşmayla ürün gamına doğrudan yat ve tekne satışını da ekledi. Şirket, Riviera markalı motoryatların distribütörlüğünü üstlenerek denizcilik faaliyetlerini bir üst seviyeye taşımış oldu.

RIVIERA: 1980’DEN BU YANA DÜNYA MARKASI

1980 yılında Avustralya’da kurulan Riviera, bugün yaklaşık 1.000 kişilik ekibiyle Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda ve birçok ülkeye yat ihracatı yapıyor. Lüks ve performansı bir araya getiren üretimleriyle dikkat çeken firma, dünya genelinde denizcilik sektörünün saygın markaları arasında yer alıyor.