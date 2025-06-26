Doğuş Otomotiv’den Dev Hamle: Yeni Bir Sektöre Atıldı
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., Avustralya merkezli süper yat üreticisi Riviera Australia Pty Limited ile distribütörlük anlaşması imzalayarak Türkiye’de yat ve motoryat satışına resmen adım attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, Riviera markalı yatların Türkiye'deki satış ve servis operasyonlarının artık Doğuş Otomotiv tarafından yürütüleceği duyuruldu.
YAT VE TEKNE SATIŞINA RESMEN BAŞLADI
2021 yılında Doğuş Marine Services’i kurarak denizcilik sektörüne yedek parça ve satış sonrası hizmetlerle giriş yapan Doğuş Otomotiv, bu yeni anlaşmayla ürün gamına doğrudan yat ve tekne satışını da ekledi. Şirket, Riviera markalı motoryatların distribütörlüğünü üstlenerek denizcilik faaliyetlerini bir üst seviyeye taşımış oldu.
RIVIERA: 1980’DEN BU YANA DÜNYA MARKASI
1980 yılında Avustralya’da kurulan Riviera, bugün yaklaşık 1.000 kişilik ekibiyle Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda ve birçok ülkeye yat ihracatı yapıyor. Lüks ve performansı bir araya getiren üretimleriyle dikkat çeken firma, dünya genelinde denizcilik sektörünün saygın markaları arasında yer alıyor.
DOĞUŞ MARINE SERVICES, YENİ STRATEJİYLE BÜYÜYOR
Doğuş Otomotiv’in iştiraklerinden biri olan Doğuş Marine Services, denizcilik alanında yedek parça tedariki ve teknik servis desteği sunarak sektörde önemli bir boşluğu doldurmuştu. Yeni distribütörlük anlaşmasıyla bu yapı, yalnızca servis sağlayıcı değil, aynı zamanda doğrudan satış yapan bir oyuncu konumuna yükseldi.