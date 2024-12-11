Doğuş Holding’den Piyasaları Karıştıracak Hamle: Rekor Fiyata Satıldı!
Doğuş Otomotiv hissedarı Doğuş Holding A.Ş. 11 milyon adet hissesini kurumsal yatırımcılara sattı. Doğuş Holding’in satışı KAP’a bildirildi.
Kaynak: BloombergHT
Doğuş Otomotiv'in ana hissedarı konumunda bulunan Doğuş Holding A.Ş., şirkette sahip olduğu 11 milyon adet hisseyi kurumsal yatırımcılara sattığını açıkladı. Satış işlemi, 213 TL birim fiyat üzerinden gerçekleştirildi.
DOĞUŞ HOLDİNG’İN SERMAYESİ GERİLEDİ
Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) yapılan resmi bildiriye göre, 9 Aralık 2024 tarihinde tamamlanan işlemle 11 milyon TL nominal tutarlı hisse el değiştirdi. Bu satış sonrasında Doğuş Holding’in Doğuş Otomotiv’deki sermaye payı yüzde 65,5’ten yüzde 60,5 seviyesine geriledi.
90 GÜNLÜK SATMAMA TAAHHÜDÜ
Yapılan açıklamada, mutat istisnalar dışında, 90 günlük bir satmama süresi (lock-up period) taahhüt edildiği belirtildi. Belirli süreli satmama taahhüdü uygulamasının, genellikle piyasadaki hisse dalgalanmalarını sınırlamak amacıyla yapıldığı biliniyor.
SATIŞ FİYATINDA İNDİRİM
Doğuş Otomotiv hisseleri, satışın gerçekleştiği günkü kapanış fiyatı olan 220,80 TL’ye kıyasla yüzde 3,5 indirimle 213 TL’den işlem gördü. Söz konusu satışla birlikte, kurumsal yatırımcılara yapılan özel işlemlerde fiyat avantajı sağlandı.