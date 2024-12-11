Doğuş Holding’den Piyasaları Karıştıracak Hamle: Rekor Fiyata Satıldı!

Doğuş Otomotiv'in ana hissedarı konumunda bulunan Doğuş Holding A.Ş., şirkette sahip olduğu 11 milyon adet hisseyi kurumsal yatırımcılara sattığını açıkladı. Satış işlemi, 213 TL birim fiyat üzerinden gerçekleştirildi.

DOĞUŞ HOLDİNG’İN SERMAYESİ GERİLEDİ

Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) yapılan resmi bildiriye göre, 9 Aralık 2024 tarihinde tamamlanan işlemle 11 milyon TL nominal tutarlı hisse el değiştirdi. Bu satış sonrasında Doğuş Holding’in Doğuş Otomotiv’deki sermaye payı yüzde 65,5’ten yüzde 60,5 seviyesine geriledi.