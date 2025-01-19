Doğu Karadeniz'den 2024'te 13 Ülkeye Bal İhracatı Gerçekleşti

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeden geçen yıl 518 ton bal ihraç edildiğini belirtti. Gürdoğan, bu ihracattan 2 milyon 97 bin 951 dolar gelir sağlandığını vurguladı.

ABD'nin, 955 bin 256 dolarla bal ihracatında birinci sırada yer aldığını ifade eden Gürdoğan, ardından Almanya’nın 376 bin 367 dolar ve Suudi Arabistan’ın ise 369 bin 943 dolar ile geldiğini belirtti. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Katar, Umman, Bangladeş, Ürdün, Belçika, Azerbaycan-Nahçıvan, Birleşik Krallık ve Kuveyt gibi ülkeler de bal ihracatının yapıldığı diğer pazarlar arasında yer aldı.

Bal ihracatını büyük bir öncelik olarak gördüklerini belirten Gürdoğan, ihracatın yanı sıra ülke çeşitliliğini artırmak için de çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Bu yıl için bal ihracatından yüksek beklentilerinin olduğunu ifade eden Gürdoğan, “İlerleyen günlerde markalı ürünler ve tüketici tercihlerine uygun ambalajlarla ihracatımızın ve ülke çeşitliliğimizin daha da artacağına inanıyoruz. 2024’te çok daha başarılı bir ihracat sezonu bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: AA