Doğanın Ecza Deposu Olarak Biliniyor: Kilosu 125 Lira, Kapış Kapış Alınıyor!

Türkiye’de hem de dünyada oldukça popüler olan bu meyve, özellikle Japonya ve Çin’de bolca tüketiliyor. Türkiye’de Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilen hünnap, sindirimden kas ve kemik sağlığına kadar birçok alanda fayda sağlıyor.

Güney Asya kökenli bir meyve olan hünnap, son dönemlerde dünya çapında büyük ölçüde yaygınlaşmış durumda. Doğal ecza deposu olan bu meyve kalp, sindirim sistemi, bağışıklık sistemi, diş ve kemik sağlığı gibi pek çok alanda önemli rol oynuyor.