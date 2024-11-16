Doğanın Ecza Deposu: Kendiliğinden Yetişiyor, Yağı 400 Liradan Satılıyor!

AĞRILARA İYİ GELİYOR

Defne yağı, sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda sağlık ve bakım alanında da kıymetli bir ürün. Kozmetik ürünlerde ve sabunlarda kullanılan bu doğal yağ, ağrılara iyi gelmesi nedeniyle de sıkça tercih ediliyor.

Defne yağının hazırlanma sürecine ilişkin konuşan Doğan, "Topladığımız meyveleri büyük kazanlarda pişiriyoruz ve daha sonra süzgeçten geçirip eziyoruz. Çıkan su ve yağı bir kez daha kaynatıyoruz. Kaynama işleminden sonra kazanın altını kapatıp suyun çökmesini bekliyoruz. Ardından yüzeyde kalan yağı alıyoruz" dedi.