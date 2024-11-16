Doğanın Ecza Deposu: Kendiliğinden Yetişiyor, Yağı 400 Liradan Satılıyor!
Hatay’da doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçlarının meyvelerinden elde edilen defne yağı, büyük emeklerle saatlerce kaynatılarak elde ediliyor.
Kaynak: DHA
Geleneksel yöntemlerle kazanlarda kaynatılarak çıkarılan defne yağı, kozmetik ve sabun üretiminde yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıca ağrılara iyi geldiği düşünülen defne yağı, litre başına 400 liradan satılıyor.
DOĞADA KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR
Hatay’da bir ilçeye ismini veren defne ağaçları, hiçbir özel bakım gerektirmeden doğada kendiliğinden yetişiyor. Hasat zamanı bölge halkı tarafından toplanan defne meyveleri, uzun ve zahmetli bir süreç sonunda yağa dönüştürülüyor. Yüksek talep gören defne yağı, kaliteli içeriği sayesinde pazar sorunu yaşamıyor ve büyük rağbet görüyor.
SAATLERCE KAYNATILARAK YAPILIYOR
Çocukluğundan beri ailesiyle birlikte defne yağı üreten 44 yaşındaki Adem Doğan, bu sürecin büyük bir emek gerektirdiğini ifade etti. Doğan, defne meyvelerinin önce dikkatle toplandığını, ardından büyük kazanlarda uzun süre kaynatılarak yağlarının ayrıştırıldığını belirtiyor.
AĞRILARA İYİ GELİYOR
Defne yağı, sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda sağlık ve bakım alanında da kıymetli bir ürün. Kozmetik ürünlerde ve sabunlarda kullanılan bu doğal yağ, ağrılara iyi gelmesi nedeniyle de sıkça tercih ediliyor.
Defne yağının hazırlanma sürecine ilişkin konuşan Doğan, "Topladığımız meyveleri büyük kazanlarda pişiriyoruz ve daha sonra süzgeçten geçirip eziyoruz. Çıkan su ve yağı bir kez daha kaynatıyoruz. Kaynama işleminden sonra kazanın altını kapatıp suyun çökmesini bekliyoruz. Ardından yüzeyde kalan yağı alıyoruz" dedi.
KOZMETİK VE SABUN ÜRETİMİNDE DE KULLANILIYOR
Defne yağı üretiminin bölge halkı tarafından bir gelenek halinde devam ettiğini belirten Doğan, yağ üretiminin dedelerinden bugüne kadar aktarılarak devam ettiğini söyledi. Çocukluğundan beri defne yağı üretimi yaptığını belirten Doğan, "Gerçekten zor ve zahmetli bir iş. Bu yağ iç piyasada kozmetikte ve sabun üretiminde kullanılıyor, yurt dışında parfümeride de kullanılıyormuş. Ortopedik ağrılara çok iyi geldiğini söylüyorlar. Genelde sabununu çok kullanıyorlar" dedi.