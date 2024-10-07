Doğalgaz Faturasını Yüzde 80 İndirme Yöntemi: Kışın Paranızın Çoğu Cebinizde Kalacak

Evinizdeki ısı yalıtımını gözden geçirmek, tasarruf sağlamanın en etkili yollarından biri. Pencerelerden ve kapılardan soğuk havanın girmesini engellemek için yalıtım filmleri veya silikon contalar kullanabilirsiniz. Ayrıca, evinize uygun kalın perdeler asarak iç mekanın ısısını korumak, ısı kaybını azaltır ve doğalgaz tüketimini önemli ölçüde düşürür.

Termostat ayarlarını optimize etmek de tasarruf sağlamanın etkili bir yoludur. Isı ihtiyacınıza göre termostatınızı 20-21 derece civarında ayarlamak idealdir. Uyumadan önce veya evde bulunmadığınız saatlerde sıcaklığı 2-3 derece düşürmek, faturalarınızı azaltacaktır. Akıllı termostat kullanarak bu ayarları otomatikleştirmek büyük kolaylık sağlar.