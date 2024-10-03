Doğalgaz Faturalarına Para Desteği Verilecek! 1000 TL'lik Destek Başvurusu Başladı

Ekim ayı boyunca devam edecek olan doğalgaz desteği başvuruları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Düşük gelirli vatandaşlar için sağlanan bu destek, kış mevsiminin getirdiği ekonomik yükü hafifletmeyi hedefliyor. Belediyeler, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla bu tür destek programlarına dair bilgilendirmeler yapmaya devam ediyor.