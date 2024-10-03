Doğalgaz Faturalarına Para Desteği Verilecek! 1000 TL'lik Destek Başvurusu Başladı
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte doğalgaz faturaları için destek sağlanacağına dair yeni açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle vatandaşlar doğalgaz desteklerini yakından takip ederken, hükümetin ve yerel yönetimlerin bu konuda attığı adımlar da ilgiyle izleniyor. Kışın yaklaşmasıyla beraber faturalara 1000 liralık destek ödeme başvuruları da başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, düşük gelirli vatandaşlara ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik 1000 TL’ye kadar doğalgaz faturası desteği sağlanacağı duyuruldu.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, başvuruların 30 Eylül ile 13 Ekim tarihleri arasında kabul edileceğini belirterek, “Öğrencilerimize Doğalgaz Fatura Desteği başvuruları başlıyor. Üsküdarlı gençlerimizin yanında oluyor, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 1.000 TL'ye kadar doğalgaz fatura desteği sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ekim ayı boyunca devam edecek olan doğalgaz desteği başvuruları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Düşük gelirli vatandaşlar için sağlanan bu destek, kış mevsiminin getirdiği ekonomik yükü hafifletmeyi hedefliyor. Belediyeler, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla bu tür destek programlarına dair bilgilendirmeler yapmaya devam ediyor.