Doğalgaz, Elektrik ve Su Faturasını Ödeyenler Dikkat! 3 Bin Lira Destek Paketi Açıklandı
Türk Ekonomi Bankası (TEB), fatura ödeyen vatandaşlar için yeni bir kampanya başlattı. Banka, elektrik, doğalgaz ve su gibi faturalarını ödeyen müşterilere, belirli şartların sağlanması halinde 3.000 TL’ye kadar indirim sunacak.
Kaynak: Haber Merkezi
TEB, 1 Haziran 2024 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, TEB Kredi Kartları ile otomatik ödeme talimatı veren müşterilere %20’ye varan indirim imkânı sağlıyor. Kampanyaya katılan müşteriler, her bir fatura ödemesinde en fazla 50 TL, aylık ise toplamda 250 TL’ye kadar indirim kazanabilecek. Kampanya süresince, yıllık maksimum indirim tutarı 3.000 TL olacak.
KATILIM ŞARTLARI AÇIKLANDI
Kampanya, yalnızca TEB Kredi Kartları ile verilecek yeni otomatik ödeme talimatları için geçerli.
İndirim kazanabilmek için otomatik ödeme talimatı verilen faturaların farklı türlerde olması gerekiyor (örneğin elektrik, doğalgaz, su, telekomünikasyon vb.).
Vadesiz hesaplardan verilen ödeme talimatları kampanyaya dahil değil.
Kampanya kapsamında indirimin yansıtılabilmesi için TEB Kredi Kartının işlem tarihinde açık olması şart.
BU TALİMATLAR GEÇERLİ SAYILMAYACAK
Kampanyadan kazanılan indirimler, ilgili fatura ödemesinin gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk haftasında karta yansıtılacak. Ancak, otomatik ödeme talimatlarının kampanya süresi boyunca iptal edilmemesi gerekiyor. Kampanya başlangıcından önce verilen talimatlar geçerli sayılmayacak.
Ticari kartlar ve sade kartlar da kampanya kapsamına dahil edilerek müşterilere avantaj sağlanıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin belirtilen tarih aralığında otomatik ödeme talimatı vermesi yeterli olacak.