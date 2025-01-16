Doğalgaz, Elektrik ve Su Faturasını Ödeyenler Dikkat! 3 Bin Lira Destek Paketi Açıklandı

TEB, 1 Haziran 2024 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, TEB Kredi Kartları ile otomatik ödeme talimatı veren müşterilere %20’ye varan indirim imkânı sağlıyor. Kampanyaya katılan müşteriler, her bir fatura ödemesinde en fazla 50 TL, aylık ise toplamda 250 TL’ye kadar indirim kazanabilecek. Kampanya süresince, yıllık maksimum indirim tutarı 3.000 TL olacak.