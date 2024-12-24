Doğal Gazdan Tasarruf Etmek İçin Bu Günlerde Bu Dereceyle Çalıştırın: Faturayı Yarıya İndiriyor!

Uzmanların önerisi doğrultusunda, hem enerji tasarrufu sağlayabilir hem de evinizde konforlu bir sıcaklık elde edebilirsiniz. İşte kombinizi hangi derecede çalıştırmanız gerektiği hakkında bilmeniz gerekenler:

MUTLAKA BU AYARLARDA KULLANIN

Kombinizin verimli çalışması için, evinizin büyüklüğüne, yalıtımına ve odaların kullanımına bağlı olarak ayarlamalar yapmalısınız:

Oturma odası: 20-22°C arası sıcaklık önerilir, bu hem enerji tasarrufu sağlar hem de konforlu bir ortam sunar.

Yatak odası: 18-20°C arası ideal bir sıcaklıktır, daha az kullanılan alanlar için uygundur.