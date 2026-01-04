Doğal Gazda Yeni Dönem... Bakan Bayraktar Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanal 7’de katıldığı programda Türkiye’nin enerji politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki gün önce Azerbaycan’la anlaşmaya varıldığını belirten Bayraktar, Abşeron Sahası’ndan yıllık 2,25 milyar metreküp doğal gazın 15 yıl boyunca Türkiye’ye tedarik edileceğini söyledi.

UZUN VADELİ ANLAŞMA

Tedarikin boru hattı üzerinden gerçekleşeceğini ifade eden Bayraktar, "Uygun fiyatlı ve uzun vadeli bir gazı ülkemize kazandırıyoruz. Bu anlaşma 2040’lı yıllara kadar uzanıyor" dedi. Bayraktar, Venezuela’da yaşanan gelişmelerin enerji piyasalarına etkisine ilişkin olarak ise, küresel petrol arzı açısından kısa vadede ciddi bir risk görmediklerini belirtti. Venezuela’nın mevcut üretiminin dünya petrol üretiminin yüzde 1’inden az olduğunu kaydeden Bayraktar, ülkenin rezerv açısından yüksek potansiyele sahip olduğunu ancak bunun şu an piyasaya yansımadığını ifade etti.

SOMALİ'YE SONDAJ GEMİSİ

Somali’de enerji arama faaliyetlerine de değinen Bayraktar, Çağrı Bey Sondaj Gemisi’nin yaklaşık 7 kilometre derinliğe ulaşacak bir sondaj gerçekleştireceğini söyledi. Bayraktar, sahadan umutlu olduklarını vurguladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde bu yıl ilk elektriğin üretilmesinin hedeflendiğini belirten Bayraktar, Sinop ve Trakya’daki nükleer santraller için müzakerelerin sürdüğünü, 2026’nın bu projeler açısından kritik bir yıl olacağını ifade etti.

KADEMELİ TARİFE DÖNEMİ

Doğal gazda kademeli tarife hazırlıklarına ilişkin konuşan Bayraktar, şehir bazlı ortalama tüketimlerin dikkate alınacağını belirterek, "Destekleri daha etkin hale getirmek için kademelendirmeyi doğal gazda da uygulamayı planlıyoruz" dedi. Enerji fiyatlarına ilişkin olası zam sorusuna ise Bayraktar, yıl içinde enflasyon ve küresel gelişmelerin dikkate alınarak değerlendirme yapılacağını söyledi. Bayraktar, hedeflerinin fiyat düzenlemelerini yılda bir kez ve enflasyon oranı çerçevesinde gerçekleştirmek olduğunu kaydetti.

