Doğal Gaz ve Elektrik Faturalarında Yeni Dönem: 36 Milyon Aboneyi İlgilendiriyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz ve elektrik faturalarına yönelik önemli düzenlemeleri duyurdu. Türkiye'de yaklaşık 36 milyon elektrik abonesini ilgilendiren yeni uygulama, özellikle yüksek tüketim yapan üst gelir grubunu hedef alıyor. Yeni düzenleme ile bu gruptaki tüketicilere maliyet bazlı fiyatlandırma yapılacak.
Kaynak: Habertürk
Bakan Bayraktar, Habertürk TV'de katıldığı programda, elektrik tüketiminde üst seviyelerde yer alan tüketiciler için yeni bir modelin devreye gireceğini belirtti. 2025 yılında hayata geçirilmesi planlanan bu model, yüksek tüketim yapan ve gelir düzeyi yüksek olan abonelere yönelik olacak. Bayraktar, “Elektrik tüketimi belirli bir seviyenin üzerinde olan abonelere, tüketim maliyetini yansıtacağız. Yaklaşık 36 milyon abonenin yüzde 3'ü bu kapsamda yer alıyor” ifadelerini kullandı.
Bakan Bayraktar, yapılacak düzenlemenin 2025 yılında uygulamaya konulmasının hedeflendiğini belirtti. Bayraktar, "Bu tüketim grubunun maliyetlere katlanabileceğini düşünüyoruz. Ancak hassas bir süreç olduğu için titizlikle çalışıyoruz, istisnaları da hesaba katarak bu modeli kamuoyuna açıklayacağız" dedi.
Türkiye’nin enerji ithalatının cari açığa etkisine değinen Bayraktar, enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekti. Bayraktar, "Geçtiğimiz yıl enerji ithalatı için 70 milyar dolar, bir önceki yıl ise 96,5 milyar dolar ödeme yapıldı. Devlet olarak elektrik ve doğal gaz faturalarının yüzde 60’ını karşılıyoruz ve bu desteği devam ettirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
Türkiye’nin enerji bağımlılığını azaltma çalışmalarına da değinen Bayraktar, Gabar'da yapılan petrol keşiflerinin ve yerli doğal gaz üretiminin enerji ithalatını azaltma yönünde önemli adımlar olduğunu vurguladı. Bayraktar, "Enerjide dışa bağımlılığımızı düşürmek ekonomimiz için kritik bir önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl 7,5 milyar metreküp doğal gaz üretimi ile enerji ithalatımızı yüzde 15 düşürdük" açıklamasında bulundu.