Doğal Gaz ve Elektrik Faturalarında Yeni Dönem: 36 Milyon Aboneyi İlgilendiriyor

Bakan Bayraktar, yapılacak düzenlemenin 2025 yılında uygulamaya konulmasının hedeflendiğini belirtti. Bayraktar, "Bu tüketim grubunun maliyetlere katlanabileceğini düşünüyoruz. Ancak hassas bir süreç olduğu için titizlikle çalışıyoruz, istisnaları da hesaba katarak bu modeli kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

Türkiye’nin enerji ithalatının cari açığa etkisine değinen Bayraktar, enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekti. Bayraktar, "Geçtiğimiz yıl enerji ithalatı için 70 milyar dolar, bir önceki yıl ise 96,5 milyar dolar ödeme yapıldı. Devlet olarak elektrik ve doğal gaz faturalarının yüzde 60’ını karşılıyoruz ve bu desteği devam ettirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.