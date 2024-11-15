Doğal Gaz Patlamalarına İlişkin Kombi ve Petek Bakım Uzmanından Kritik Uyarı: Sakın Bunu Yapmayın

HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Yetkili olmayan kişilere başvurmanın hayati riskler taşıdığını belirten uzmanlar, kombilerin yıllık bakımlarının düzenli olarak yapılması gerektiğini ve bu süreçte gaz kaçağı kontrolü ile fan temizliğinin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini ifade ediyor.

'PARADAN ZİYADE CANINIZI DÜŞÜNÜN'

Kombi bakımları için merdiven altındaki çantacılara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen bakım uzmanı Kadir Yazar, şu ifadelere yer verdi:



Son yıllarda binalarda yaşanan doğalgaz patlamalarının dikkate alınması için öncelikle evimize çağırdığımız kişiler yetkili mi, vergiye tabi mi halkımızın ustası mı yoksa kaçak mı bilmemiz gerekiyor. İnsanlar, ucuz yaptırmak isteyip çantacılara, internetten buldukları kişilere iş veriyorlar. Öncelikle müşterilerimizin paradan ziyade kendi canlarını düşünmeleri gerekiyor.