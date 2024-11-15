Doğal Gaz Patlamalarına İlişkin Kombi ve Petek Bakım Uzmanından Kritik Uyarı: Sakın Bunu Yapmayın
Son dönemde binalarda artış gösteren doğal gaz patlamaları, yetkisiz ve standart dışı hizmet veren kombi tamircilerinin yarattığı tehlikelere ilişkin kombi ve petek uzmanından kritik uyarı geldi.
Kaynak: İHA
Kombi ve petek tamiri uzmanları, düşük maliyetli çözümlerin can güvenliğini riske atabileceğini belirterek, kombi bakımı ve tamiratında yalnızca yetkili ve sertifikalı teknisyenlerle çalışmanın önemini vurguluyor.
İNTERNET ÜZERİNDEN UCUZ HİZMET ALMAYIN
Kombi ve petek bakımı yaptırırken bilinçsiz tercihler yapılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle sosyal medya ve internet üzerinden ucuz hizmet arayışında olan vatandaşları uyarıyor.
HAYATİ RİSK TAŞIYOR
Yetkili olmayan kişilere başvurmanın hayati riskler taşıdığını belirten uzmanlar, kombilerin yıllık bakımlarının düzenli olarak yapılması gerektiğini ve bu süreçte gaz kaçağı kontrolü ile fan temizliğinin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini ifade ediyor.
'PARADAN ZİYADE CANINIZI DÜŞÜNÜN'
Kombi bakımları için merdiven altındaki çantacılara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen bakım uzmanı Kadir Yazar, şu ifadelere yer verdi:
Son yıllarda binalarda yaşanan doğalgaz patlamalarının dikkate alınması için öncelikle evimize çağırdığımız kişiler yetkili mi, vergiye tabi mi halkımızın ustası mı yoksa kaçak mı bilmemiz gerekiyor. İnsanlar, ucuz yaptırmak isteyip çantacılara, internetten buldukları kişilere iş veriyorlar. Öncelikle müşterilerimizin paradan ziyade kendi canlarını düşünmeleri gerekiyor.
'PATLAMALARIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR'
Merdiven altı kombi tamircilerinin ustalık adı altında çantacılık yaptıklarını belirten Yazar, "Merdiven altı kombi tamircilerinin, kendilerini usta sanıp sosyal medyadan video izleyerek müşterilerin kombilerini tamir ettiklerini düşünüyorum. Yetkili belgeli, vergiye tabi ustalarımızı çağırıp düzenli ve garantili kombi bakımı yaptırırlarsa bu tür patlamaların önüne geçileceğini düşünüyorum" diye konuştu.
'ÖNCELİK GAZ KAÇAĞI KONTROLÜ'
Kombi bakımlarının rutin olarak her yıl yaptırılması gerektiğini belirten Yazar, önceliğin gaz kaçağı kontrolü olması gerektiğini belirtti.
FAN TEMİZLİĞİNE DİKKAT
Yazar, "İkincisi de cihaz içerisinde oluşan yanmış çiğ gazı dışarı atan fanın temizlenmesi gerekiyor. Cihazın temiz ve sağlıklı kontrolünü yetkili ve işi bilen yetkili ustaların yapması gerekiyor" dedi.