Doğal Gaz Kullananlar Yandı! Faturalar Cep Yakacak, Kötü Haber Geldi

Karadeniz gazı, yurt içi üretime önemli bir katkı sağlasa da henüz istenen seviyeye ulaşmış değil. Geçen yıl 415,57 milyon sm³ olan yurt içi üretim, bu yıl 1,566 milyar sm³’e yükseldi. Ancak ithalat, miktar bazında düşmesine rağmen fiyat bazında artmaya devam ediyor.