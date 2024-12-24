Doğal Gaz Kullananlar Yandı! Faturalar Cep Yakacak, Kötü Haber Geldi
Karadeniz gazının etkisiyle Türkiye’nin doğal gaz ithalatı bu yıl yüzde 4,26 oranında azalsa da yurt içi üretim, beklenen seviyelere ulaşamadı. Bu durum, artan fiyatların faturalara yansıması ihtimalini gündeme getirdi.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Türkiye, doğal gazda büyük ölçüde dışa bağımlı bir ülke. 2023 yılının ilk dokuz ayında 35,066 milyar standart metreküp (sm³) doğal gaz ithal edilirken, yurt içi üretim 1,566 milyar sm³ seviyesinde kaldı. Aynı dönemde tüketim ise 37,968 milyar sm³ olarak kaydedildi.
Karadeniz gazı, yurt içi üretime önemli bir katkı sağlasa da henüz istenen seviyeye ulaşmış değil. Geçen yıl 415,57 milyon sm³ olan yurt içi üretim, bu yıl 1,566 milyar sm³’e yükseldi. Ancak ithalat, miktar bazında düşmesine rağmen fiyat bazında artmaya devam ediyor.
DOĞAL GAZ FİYATLARINDA SÜREKLİ YÜKSELİŞ
2023’ün ilk dört ayında 10 doların altında seyreden doğal gaz fiyatları, mayıs ayında 10,1 dolara yükseldi ve o tarihten bu yana çift haneli seviyelerde kaldı. Eylül ayında 11,8 dolar olan fiyatlar, ekim ayında 12,9 dolara, kasım ayında ise 13,9 dolara çıktı.
Fiyatlar her ne kadar geçen yılın altında seyretse de yükseliş trendi sürüyor. Mevcut fiyatlar, uzun vadeli denge seviyesi olarak kabul edilen 10 doların oldukça üzerinde.
FATURALAR ARTIŞTAN ETKİLENEBİLİR
Uzmanlar, uluslararası piyasalardaki fiyat artışlarının yurt içi tüketicilere yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Artan maliyetlerin yerel doğal gaz faturalarına da yansıyacağı öngörülürken, bu durum, tüketiciler üzerinde ek bir yük oluşturabilir.