Doğal Gaz İthalatında Artış: Ağustos’ta Tam Yüzde 5,74

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ağustosa ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 507 milyon 800 bin metreküpü boru hatlarıyla, 384 milyon 730 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğal gaz ithalatı, geçen yıl ağustostaki 3 milyar 681 milyon 350 bin metreküp seviyesine kıyasla yüzde 5,74 artarak 3 milyar 892 milyon 530 bin metreküpe ulaştı. Ağustosta en fazla doğal gaz ithalatı, 2 milyar 274 milyon 220 bin metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 742 milyon 240 bin metreküple Azerbaycan, 491 milyon 340 bin metreküple İran takip etti. Bu dönemde, Cezayir'den 384 milyon 730 bin metreküp LNG ithal edildi.

KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 4,26 ARTTI

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi ağustosta yıllık bazda yüzde 3,61 artarak 3 milyar 382 milyon 620 bin metreküpe çıktı. Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 5 artışla 1 milyar 47 milyon 520 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 9,4 azalarak 1 milyar 487 milyon metreküp oldu. Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise ağustos yüzde 4,26 artarak 290 milyon 320 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 düşüşle yaklaşık 4 milyar 327 milyon 6 bin metreküp oldu. Doğal gaz stokunun yaklaşık 4 milyar 68 milyon 490 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 258 milyon 580 bin metreküpü ise LNG terminallerinde yer alıyor.

Kaynak: AA