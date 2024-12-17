Doğal Gaz Faturasını 10 TL’ye Yarıya Düşürme Yöntemi Ortaya Çıktı: Peteklerinizi Korkmadan Cayır Cayır Yakın

ALÜMİNYUM FOLYO İLE ISIYI EVE GERİ ÇEVİRİN

Bir diğer etkili yöntem ise peteklerin arkasına alüminyum folyo veya alüminyum plakalar yerleştirmek. Bu yöntem sayesinde peteğin arkasına yayılan sıcak hava, duvar yerine yeniden odaya yansıtılır.

Isının duvar tarafından emilmesini engelleyen bu yöntem, daha az enerji ile daha fazla ısınma sağlıyor.

Alüminyum plakalar, yapı marketlerden düşük bir maliyetle temin edilebilir ve kolayca uygulanabiliyor.