Doğal Gaz Faturasını 10 TL’ye Yarıya Düşürme Yöntemi Ortaya Çıktı: Peteklerinizi Korkmadan Cayır Cayır Yakın
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte petekler de açılmaya başlandı. Yüksek doğal gaz faturalarından beli bükülen vatandaşlar, az maliyetle evi çok ısıtmanın yollarını araştırıyor. İşte ucuz malzemeyle evi hamama çevirecek yöntem…
Kaynak: Haber Merkezi
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ısınma ihtiyacı artarken, doğal gaz faturalarındaki yükseliş vatandaşların belini büküyor. Evleri hem ekonomik hem de etkili bir şekilde ısıtmak isteyenler, doğal ve masrafsız yöntemlere yöneliyor. İşte evinizi düşük maliyetle sıcak tutmanın pratik çözümleri…
PET ŞİŞE İLE TERMAL ETKİSİ
Kalorifer peteklerine yakın yerlere içi su dolu plastik pet şişeleri yerleştirmek, odanın sıcaklığını uzun süre korumanıza yardımcı olabiliyor. Pet şişeler, adeta bir termal pil görevi görerek kalorifer peteğinden ısı çeker ve peteği kapattığınızda bu ısıyı ortama yaymaya devam ediyor.
Pet şişeleri kaloriferin yanına veya üzerine yerleştirdiğinizde, su sıcaklığı bir süre koruyarak odanın daha uzun süre sıcak kalmasını sağlar.
Üstelik bu yöntem masrafsız ve oldukça etkili olmasıyla dikkat çekiyor.
ALÜMİNYUM FOLYO İLE ISIYI EVE GERİ ÇEVİRİN
Bir diğer etkili yöntem ise peteklerin arkasına alüminyum folyo veya alüminyum plakalar yerleştirmek. Bu yöntem sayesinde peteğin arkasına yayılan sıcak hava, duvar yerine yeniden odaya yansıtılır.
Isının duvar tarafından emilmesini engelleyen bu yöntem, daha az enerji ile daha fazla ısınma sağlıyor.
Alüminyum plakalar, yapı marketlerden düşük bir maliyetle temin edilebilir ve kolayca uygulanabiliyor.
DOĞAL YÖNTEMLERLE BÜYÜK TASARRUF ETMEK MÜMKÜN
Kış aylarında yüksek doğal gaz faturalarına karşı bu basit ama etkili yöntemler, hem bütçeyi daha az yoruyor, hem de enerji verimliliği sağlıyor. İster pet şişe ile termal etki oluşturun, ister alüminyum folyo kullanarak ısıyı geri kazanın. Bu yöntemler sayesinde evinizi sıcak tutarken faturalarınızı da büyük ölçüde düşürmek mümkün.