Doğal Gaz Faturası Posta Kutunuza Uğramayacak: Sıcaktan Terlemenin Ucuz Yöntemi Ortaya Çıktı

Klima, doğal gaza alternatif olarak özellikle kışın ısınma amacıyla da kullanılmaya başlandı. Peki klimayla ısınmak, doğal gazla ısınmaya göre gerçekten daha mı tasarruflu? İşte hamam gibi evleri soğutmayacak yöntem…

Klimanın ısıtma performansı, doğru model seçildiğinde, oldukça yüksek olabilir. Uzmanlar, klima ile ısınmanın doğal gaz kadar verimli olmayabileceğini belirtiyor. Özellikle bir ay boyunca ısıtma amacıyla kullanılan klima, elektrik faturasında bir miktar artışa yol açsa da, doğal gazla ısınmaya kıyasla çok büyük bir fark yaratmadığı gözlemlendi. Bu nedenle, klimayla ısınmanın doğal gazdan daha tasarruflu olup olmadığı, kullanılan cihazın modeline ve ısınma süresine göre değişiklik gösterebiliyor.