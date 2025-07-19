Doğal Eczane Diye Biliniyor, Dikeni Bile Yeniyor: Kendiliğinden Yetişiyor, 150 Liradan Satılıyor
Anadolu’nun dağlık bölgelerinde kendiliğinden yetişen kenger otu, hem şifası hem de ekonomik değeriyle dikkat çekiyor. Dikenli yapısına rağmen köylüler tarafından sabırla toplanan bu bitki, pazarda kilosu 150 liraya kadar alıcı buluyor. Doğal eczane olarak bilinen kengerin faydaları ise saymakla bitmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Anadolu’nun kırsal bölgelerinde yaz mevsimiyle birlikte doğadan şifa toplama dönemi başladı. Kendiliğinden yetişen ve dikenli yapısıyla dikkat çeken kenger otu, sağlık açısından sunduğu faydalarla öne çıkıyor. Halk arasında "doğal eczane" olarak anılan bu şifalı bitki, köylüler tarafından sabahın erken saatlerinde eldivenlerle tek tek toplanıyor.
DOĞAL ECZANE DİYE BİLİNİYOR, KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR
Halk arasında “doğal eczane” olarak bilinen kenger otu, ilk bakışta dikenli ve ulaşılması zor bir bitki gibi görünse de, sağlığa olan faydaları nedeniyle büyük rağbet görüyor. Özellikle sindirim sistemini desteklemesi, mideyi rahatlatması ve karaciğeri korumasıyla öne çıkıyor. Vücutta detoks etkisi oluşturan kenger, çiğ ya da kavrulmuş şekilde tüketilebiliyor. Ayrıca kökünden çıkarılan sakızın diş eti sağlığına iyi geldiği de biliniyor.
ELDİVENLE TOPLANIYOR, DİKENİ BİLE YENİYOR
Kenger otu, herhangi bir tarım alanında değil, doğada kendi kendine yetişiyor. Genellikle taşlık ve dağlık bölgelerde bulunuyor. Toplaması ise büyük dikkat ve sabır gerektiriyor. Dikenli yapısı nedeniyle kalın eldivenlerle toplanan bu bitki, elle tek tek kökünden zarar vermeden çıkarılıyor. Bu zahmetli süreç, kengerin hem değerini hem de ekonomik önemini artırıyor.
PAZARDA KİLOSU 150 LİRAYA SATILIYOR
Sağlık açısından faydaları kadar ekonomik getirisiyle de dikkat çeken kenger otu, özellikle büyük şehirlerde pazarlarda yüksek fiyattan satılıyor. Kilosu 100 ila 150 TL arasında değişen bu bitki, doğal beslenmeye yönelen tüketicilerin ilgi odağı olmuş durumda. Köylüler ise topladıkları kengerlerle hem sofralara sağlık taşıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.
TOPLARKEN DOĞAYI KORUMAK ŞART
Uzmanlar, doğadan toplanan bitkilerin bilinçsizce alınmasının ekosisteme zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Kengerin kökten sökülmesinin, o bölgedeki doğal yaşam dengesini bozabileceğine dikkat çekiliyor. Ayrıca bazı benzer türlerin zehirli olabileceği belirtilerek, bitkinin tecrübeli kişiler tarafından toplanması gerektiği vurgulanıyor.
ANADOLU’NUN ŞİFA DEPOSU
Kenger otu, Anadolu’nun dört bir yanında yıllardır doğal yollarla toplanan ve geleneksel olarak tüketilen şifalı bir bitki. Hem sağlığa faydaları hem de gelir kaynağı olması nedeniyle köylüler için büyük anlam taşıyor. Her dikenine rağmen sabırla toplanan kenger, sofralara taşınan doğanın hediyesi olmaya devam ediyor.