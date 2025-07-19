Doğal Eczane Diye Biliniyor, Dikeni Bile Yeniyor: Kendiliğinden Yetişiyor, 150 Liradan Satılıyor

TOPLARKEN DOĞAYI KORUMAK ŞART

Uzmanlar, doğadan toplanan bitkilerin bilinçsizce alınmasının ekosisteme zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Kengerin kökten sökülmesinin, o bölgedeki doğal yaşam dengesini bozabileceğine dikkat çekiliyor. Ayrıca bazı benzer türlerin zehirli olabileceği belirtilerek, bitkinin tecrübeli kişiler tarafından toplanması gerektiği vurgulanıyor.

ANADOLU’NUN ŞİFA DEPOSU

Kenger otu, Anadolu’nun dört bir yanında yıllardır doğal yollarla toplanan ve geleneksel olarak tüketilen şifalı bir bitki. Hem sağlığa faydaları hem de gelir kaynağı olması nedeniyle köylüler için büyük anlam taşıyor. Her dikenine rağmen sabırla toplanan kenger, sofralara taşınan doğanın hediyesi olmaya devam ediyor.