Doğadan Sabırla Toplanıyor: Yaşı 100 Liradan, Kurusu 500 Liradan Satılıyor!

TAZESİ 100, KURUSU 500 LİRA

Taze olarak kilosu 100 liradan satılan madımak, kurutulunca fiyatı neredeyse beş kat artarak 500 liraya ulaşıyor. Toplanan 5 kilogram taze madımak, kurutulduğunda yaklaşık 1 kilogram kuru madımağa dönüşüyor.

Madımak, içerdiği yüksek antioksidan oranıyla kansere ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu özellikler taşırken, sağlıklı beslenmeye katkılarıyla da öne çıkıyor. Sivas mutfağında çorbasından yemeğine pek çok farklı tarifle hazırlanan madımak, yöre halkı için hem lezzet hem de şifa kaynağı olmaya devam ediyor.