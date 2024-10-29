Doğadan Sabırla Toplanıyor: Yaşı 100 Liradan, Kurusu 500 Liradan Satılıyor!
Sivas’ın vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve sağlık açısından sayısız faydası bulunan madımak bitkisi, tazesi 100 liraya, kurutulmuş hali ise 500 liraya alıcı buluyor.
Kaynak: İHA
Doğada kendiliğinden yetişen madımak, yaz aylarında taze olarak sofralarda yer alırken, kış aylarında kurutulmuş şekliyle Sivas mutfağının baş tacı olarak biliniyor.
YAZ BOYUNCA KURUTULUYOR
Sivas ve çevresinde mayıs ayında kadınların el emeğiyle tek tek toplanan madımak, yaz boyunca sabırla kurutuluyor ve bu zahmetli sürecin sonunda kış ayları için hazır hale getiriliyor.
TAZESİ 100, KURUSU 500 LİRA
Taze olarak kilosu 100 liradan satılan madımak, kurutulunca fiyatı neredeyse beş kat artarak 500 liraya ulaşıyor. Toplanan 5 kilogram taze madımak, kurutulduğunda yaklaşık 1 kilogram kuru madımağa dönüşüyor.
Madımak, içerdiği yüksek antioksidan oranıyla kansere ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu özellikler taşırken, sağlıklı beslenmeye katkılarıyla da öne çıkıyor. Sivas mutfağında çorbasından yemeğine pek çok farklı tarifle hazırlanan madımak, yöre halkı için hem lezzet hem de şifa kaynağı olmaya devam ediyor.