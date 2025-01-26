Doğada Kendiliğinden Yetişiyor, Yeşillendikçe Hemen Hasat Ediliyor! Türkiye'de Sadece 2 İl Biliyor, Hasat Eden Para Basıyor

ZAHMETSİZ YETİŞİYOR, ZORLU BİR ŞEKİLDE TOPLANIYOR

Ispıt otu, doğada zahmetsizce yetişmesine rağmen, toplanması oldukça zahmetli bir süreç gerektiriyor. Bahçe kenarları ve dere kenarlarında yetişen bu bitki, 24 saat içinde hasat edilmesi gereken bir tür olarak biliniyor.