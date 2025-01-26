Doğada Kendiliğinden Yetişiyor, Yeşillendikçe Hemen Hasat Ediliyor! Türkiye'de Sadece 2 İl Biliyor, Hasat Eden Para Basıyor
Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle Sinop ve Zonguldak illerinde yetişen ıspıt otu, sağlık faydaları ve nadirliği ile dikkat çekiyor. Mayıs ayında hasat edilen bu bitki, doğada kendiliğinden yetişiyor ve taze olarak ya da turşusu yapılmak üzere tüketiliyor. Pazarda kilosu 200 liradan satılan ıspıt otu, özellikle yerel pazarlarda kapış kapış alıcı buluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ispıt otu, içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Sindirim sağlığını desteklerken, iltihaplanmayı da azalttığı biliniyor. Ayrıca, bu otun yağı, gamma linolenik asit açısından oldukça zengin olup, cilt ve kalp sağlığına iyi geliyor.
ZAHMETSİZ YETİŞİYOR, ZORLU BİR ŞEKİLDE TOPLANIYOR
Ispıt otu, doğada zahmetsizce yetişmesine rağmen, toplanması oldukça zahmetli bir süreç gerektiriyor. Bahçe kenarları ve dere kenarlarında yetişen bu bitki, 24 saat içinde hasat edilmesi gereken bir tür olarak biliniyor.
Bu özellik, onu daha değerli ve özel kılıyor.