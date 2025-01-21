Doğada Kendiliğinden Yetişiyor: Yağı 400 TL'ye Satılıyor

Hatay'ın yemyeşil doğasında yetişen defne ağaçları, bölge halkı için sadece bir ağaç değil, aynı zamanda önemli bir gelir kaynağı. Defne ağaçlarının meyvelerinden elde edilen defne yağı, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor.

Defne ağaçlarının meyveleri, özenle toplanıp geleneksel yöntemlerle kaynatılarak yağ elde ediliyor. Bu süreç oldukça zahmetli olsa da, elde edilen defne yağı, hem mutfaklarda hem de kozmetik sektöründe geniş bir kullanım alanına sahip. Özellikle sabun üretiminde ve ağrı kesici olarak kullanılıyor.