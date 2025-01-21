Doğada Kendiliğinden Yetişiyor: Yağı 400 TL'ye Satılıyor
Hatay'da doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçlarından, bölge halkı tarafından toplanıp kazanlarda kaynatılmasıyla elde edilen yağ, litresi 400 liradan alıcı buluyor. Gelir kaynağı olan defne yağı, kozmetikte ve sabun üretiminde kullanılıyor.
Kaynak: DHA
Hatay'ın yemyeşil doğasında yetişen defne ağaçları, bölge halkı için sadece bir ağaç değil, aynı zamanda önemli bir gelir kaynağı. Defne ağaçlarının meyvelerinden elde edilen defne yağı, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor.
Defne ağaçlarının meyveleri, özenle toplanıp geleneksel yöntemlerle kaynatılarak yağ elde ediliyor. Bu süreç oldukça zahmetli olsa da, elde edilen defne yağı, hem mutfaklarda hem de kozmetik sektöründe geniş bir kullanım alanına sahip. Özellikle sabun üretiminde ve ağrı kesici olarak kullanılıyor.
Defne yağının litresi, yaklaşık 400 TL gibi yüksek bir fiyata satılıyor. Bu da defne yağının hem üreticiler hem de tüketiciler için değerli bir ürün olduğunu gösteriyor.
Çocukluğundan bu yana ailesiyle defne yağı üreten 44 yaşındaki Adem Doğan, defnenin yağ yolculuğunun emek gerektiren bir süreç olduğunu anlattı.
Doğan, "Topladığımız meyveleri büyük kazanlarda pişiriyoruz ve daha sonra süzgeçten geçirip eziyoruz. Çıkan su ve yağı bir kez daha kaynatıyoruz. Kaynama işleminden sonra kazanın altını kapatıp suyun çökmesini bekliyoruz. Ardından yüzeyde kalan yağı alıyoruz" diye konuştu.
"SABUNUNU ÇOK KULLANIYORLAR"
Defne yağı üretiminin bölge halkında bir gelenek olduğunu söyleyen Doğan, "Biz bu işi dedelerimizden, babalarımızdan öğrendik. Onlar da atalarından öğrenmişler. Çocukluktan itibaren üretimin içindeyiz.
Gerçekten zor ve zahmetli bir iş. Bu yağ iç piyasada kozmetikte ve sabun üretiminde kullanılıyor, yurt dışında parfümeride de kullanılıyormuş. Ortopedik ağrılara çok iyi geldiğini söylüyorlar. Genelde sabununu çok kullanıyorlar" dedi.