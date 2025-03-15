Doğada Çok Nadir Bulunuyor: Fiyatı Gram Altınla Yarışıyor, Dolar Üzerinden Satılıyor! Tanesi 100 Bin Lira...

ÇOCUKLUK HOBİSİ MESLEĞİ OLDU

Çocukluktan beri taşlara ilgisi olan Bayram İpek, zaman içerisinde bu hobisini 20 metrekarelik bir dükkan açarak mesleğe dönüştürdü. Siparişlere yetişemeyen İpek, rengarenk ve çeşit çeşit kehribar tespihi, kehribar kolyesi, kehribar yüzü gibi birçok kehribar taşından takı yapıyor.