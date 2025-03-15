Doğada Çok Nadir Bulunuyor: Fiyatı Gram Altınla Yarışıyor, Dolar Üzerinden Satılıyor! Tanesi 100 Bin Lira...
Bayburt'ta değerli taş işlemecisi Bayram İpek, doğada zor bulunan kehribarı dağ bayır gezerek toplayıp binbir emekle işliyor. Kehribarın fiyatı gram altınla yarışıyor, dolar üzerinden satışa sunuluyor.
Kaynak: İHA
Bayburt'ta çam ağaçlarından sızan reçinelerin zaman içerisinde taşlaşmasıyla meydana gelen kehribar, doğada çok zor bulunan değerli bir taş olarak işleniyor. Bayburt'taki tek değerli taş işlemecisi Bayram İpek, sarp dağlardan ve ovalardan binbir emekle topladığı kehribarları, dükkanında işleyip rekor fiyata satıyor.
ÇOCUKLUK HOBİSİ MESLEĞİ OLDU
Çocukluktan beri taşlara ilgisi olan Bayram İpek, zaman içerisinde bu hobisini 20 metrekarelik bir dükkan açarak mesleğe dönüştürdü. Siparişlere yetişemeyen İpek, rengarenk ve çeşit çeşit kehribar tespihi, kehribar kolyesi, kehribar yüzü gibi birçok kehribar taşından takı yapıyor.
FİYATI GRAM ALTINLA YARIŞIYOR, DOLAR ÜZERİNDEN SATILIYOR
Birçok hastalığa da şifa olmasıyla bilinen kehribar taşının gramı dolar üzerinden satılıyor. İşlenmemiş ham kehribarın gram fiyatı bin 200 ila bin 800 lira arasında değişiyor. Kehribar tespih fiyatları ise 5 bin liradan başlıyor, 100 bin liraya kadar alıcı buluyor.
KEHRİBARIN FAYDALARI NELER?
Maddi olarak yüksek değere sahip kehribarın sağlığa olan faydaları da hayli yüksek. Birçok hastalığa iyi gelen kehribar, sakinleştirici, ağrı kesici ve strese iyi gelen özellikleriyle de öne çıkan değerli taşlardan biri.