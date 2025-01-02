Dizide de İtibardan Tasarruf Yok! TRT'nin Dizi Kostümlerine Ödenen Servet Dudak Uçuklattı
Vatandaştan büyük vergi toplayan TRT'nin bir yıllık harcamaları dudak uçuklattı. "Mehmed: Fetihler Sultanı" gibi kostümleriyle öne çıkan dizilerdeki oyuncuların kıyafetlerine 12 milyon TL ödendiği ortaya çıktı.
Kaynak: Sözcü
Sayıştay'ın TRT hakkında hazırladığı 2023 raporundaki fahiş harcamalar dikkat çekti. Teknolojik ürünlerden aldığı bandrol vergisi ile 18.3 milyar TL gelir elde eden TRT’nin harcamalarında sadece tanıtım, reklam ve konuk ağırlama giderinin 370 milyon 268 bin TL olduğu görüldü.
KURUM DIŞI HARCAMALAR DUDAK UÇUKLATTI
‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ gibi dizilerde de kullanılan görüntü, dekor, kostüm, makyaj ve aksesuarlara 12 milyon TL harcanırken, dışarıdan sağlanan hizmetlere harcadığı tutar 7 milyar 787 milyon 61 bin TL oldu. 3 milyar 420 bin 106 TL’si kurum dışında yapılan haber ve programlara ödendi.
TRT 190 milyon 72 bin TL ödediği firmalar aracılığı ile personel çalıştırdı ve 199 milyon 705 bin TL’ye bu personelin ulaşımı sağlandı. 199 milyon 183 bin TL de özel güvenlik hizmetlerine harcandı. 200 milyon 832 bin TL’lik tamirat, bakım ve onarım yapıldı.