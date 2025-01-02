Dizide de İtibardan Tasarruf Yok! TRT'nin Dizi Kostümlerine Ödenen Servet Dudak Uçuklattı

TRT 190 milyon 72 bin TL ödediği firmalar aracılığı ile personel çalıştırdı ve 199 milyon 705 bin TL’ye bu personelin ulaşımı sağlandı. 199 milyon 183 bin TL de özel güvenlik hizmetlerine harcandı. 200 milyon 832 bin TL’lik tamirat, bakım ve onarım yapıldı.