Dizeli Ezip Geçti Piyasada Rüzgar Tersine Döndü: En Az Yakan 10 Hibrit Model Belli Oldu

Elektrikli araçlara kıyasla bazı avantajlar sunan plug-in hibrit (PHEV) modeller, 100 kilometrede 2 litrenin altında yakıt tüketimi ile öne çıkıyor. Bu gelişme, hibrit araçların, benzinli otomobillerin ardından en çok tercih edilen ikinci motor tipi olmasını sağladı. Elektrikli araçlara alternatif olarak popülerleşen hibrit modeller, pazar payının yüzde 15,7'sini elinde bulunduruyor.

Türkiye’de elektrikli araçların şarj süresi, istasyon ağı ve menzil yetersizliği nedeniyle ilgi görmediği belirtiliyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin 3 Eylül’de açıkladığı verilere göre, Türkiye otomobil pazarında benzinli araçlar yüzde 64,2 payla lider konumda. Hibrit araçlar, otomobil pazarında yüzde 15,7'lik pazar payı ile dizel araçları geride bırakıp ikinci sırada yer alıyor. Dizel araçların pazar payı ise yüzde 11 seviyelerinde kalırken, elektrikli araçların pazar payı yüzde 8,4 olarak belirlenmiş durumda.