Dizeli Ezip Geçti Piyasada Rüzgar Tersine Döndü: En Az Yakan 10 Hibrit Model Belli Oldu
Hibrit araç satışları Türkiye'de pazar payını yüzde 15,7'ye çıkararak önemli derecede bir büyüme gösterdi.
Kaynak: Gazete Duvar
Elektrikli araçlara kıyasla bazı avantajlar sunan plug-in hibrit (PHEV) modeller, 100 kilometrede 2 litrenin altında yakıt tüketimi ile öne çıkıyor. Bu gelişme, hibrit araçların, benzinli otomobillerin ardından en çok tercih edilen ikinci motor tipi olmasını sağladı. Elektrikli araçlara alternatif olarak popülerleşen hibrit modeller, pazar payının yüzde 15,7'sini elinde bulunduruyor.
Türkiye’de elektrikli araçların şarj süresi, istasyon ağı ve menzil yetersizliği nedeniyle ilgi görmediği belirtiliyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin 3 Eylül’de açıkladığı verilere göre, Türkiye otomobil pazarında benzinli araçlar yüzde 64,2 payla lider konumda. Hibrit araçlar, otomobil pazarında yüzde 15,7'lik pazar payı ile dizel araçları geride bırakıp ikinci sırada yer alıyor. Dizel araçların pazar payı ise yüzde 11 seviyelerinde kalırken, elektrikli araçların pazar payı yüzde 8,4 olarak belirlenmiş durumda.
Gazete Duvar'dan Erkan Ersöz'ün haberine göre, Türkiye’de en az yakıt tüketen 10 hibrit otomobil modeli şu şekilde:
1. MG Yeni HS
- Yakıt Tüketimi: 100 km’de 0,54 litre
- Elektrikli Menzil: 100 kilometre üzerinde
- Güç: 339 beygir, 0-100 km/s 6,9 saniye
- Fiyat: Ekim ayında açıklanacak
2. CUPRA Formentor
- Yakıt Tüketimi: 100 km’de 0,6 litre
- Fiyat: 2.180.000 TL’den başlayan fiyatlarla
3. Volvo S90 Recharge
- Yakıt Tüketimi: 100 km’de 0,7 litre
- Elektrikli Menzil: 90 km
- Fiyat: 5.513.530 TL’den başlayan fiyatlarla
4. BYD Seal U DM-i
- Yakıt Tüketimi: 100 km’de 0,9 litre
- Elektrikli Menzil: 80 km
- Fiyat: Kredili 1.640.000 TL, nakit 1.590.000 TL
5. BMW X1 xDRIVE30E
- Yakıt Tüketimi: 100 km’de 1,1 litre
- Elektrikli Menzil: 89 km
- Fiyat: 3.837.400 TL
6. DS 7 E-TENSE
- Yakıt Tüketimi: 100 km’de 1,3 litre
- Elektrikli Menzil: 80 km
- Fiyat: 4.132.000 TL
7. Alfa Romeo Tonale
- Yakıt Tüketimi: 100 km’de 1,4 litre
- Fiyat: 3.570.000 TL
8. Range Rover Evoque
- Yakıt Tüketimi: 100 km’de 1,4 litre
- Elektrikli Menzil: 62 km
- Fiyat: 4.897.463 TL
9. Porsche Cayenne
- Yakıt Tüketimi: 100 km’de 1,8 litre
- Elektrikli Menzil: 74 km
- Fiyat: Belirtilmemiş
10. Toyota RAV4 PHEV
- Yakıt Tüketimi: 100 km’de 1,6 litre
- Elektrikli Menzil: 75 km
- Fiyat: Belirtilmemiş