Diyanet yurdunda 4 kişilik odanın yıllık bedeli 70 bin lira

BirGün'de yer alan habere göre, Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı İstanbul Kadıköy Kız Öğrenci Yurdu’nda 6 kişilik, ranza sistemli bir odanın 10 aylık ücretinin 58 bin lira olduğu ortaya çıktı.

Oysa Kadıköy’de 4 bin lira aylıkla özel bir öğrenci yurdu bulmak mümkün. Vakfın İstanbul Ümraniye’deki yurdunda 4 kişilik odanın yıllık ücreti ise 70 bin liraya çıkıyor. Ankara Altındağ’daki yurdunda 4 kişilik baza sistem odasına ise yine 58 bin lira talep ediliyor.

Kredi Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurdunda dört kişilik bazalı oda fiyatı ise aylık 510 TL. Sabah ve akşam yemeği ücretsiz.