‘Direnin Arkadaşlar, Fiyat 430 TL'ye Çıkacak’ Ramazan Öncesi Zam İçin Whatsapp’ta Grup Bile Kurdular: Kırmızı Ete 2 Kilo Sınırı
ESK'nın kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararı bazı fırsatçıları rahatsız etti. Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarını artırmak için Facebook ve WhatsApp üzerinden grup kurarak fiyatlara müdahele etmek isteyenlerin oyunu açığa çıktı. Sektör temsilcileri ise ESK'nın kararı sonrası kırmızı ette 2 kilogram sınırı getirildiğini belirtti.
Kaynak: Sabah
Et fiyatları Ramazan ayına sayılı gün kala gündemden düşmüyor. Sebebi ise fiyatları artırmak isteyen spekülatörler! Et tüketiminin artması beklenen ayda sahneye çıkan fırsatçılar bu kez de sosyal medya üzerinden piyasaya müdahale etmek istiyor.
Sabah’ta yer alan habere göre piyasaya mal vermemek için direnen, küçük üreticiyi de hayvanını kesmemesi için baskılamaya çalışan spekülatörler, Facebook ve WhatsApp'ta gruplar kurarak fiyatları artırmanın yolunu arıyor. 380-390 TL’den satılan karkas etin kilosunu artırmak isteyen fırsatçıların kurdukları o gruplarda, “Direnin arkadaşlar fiyat 430 TL'ye çıkacak” diye paylaşımda bulundukları ortaya çıktı.
ALIŞ SATIŞ FİYATLARINA DÜZENLİ DENETLEME
Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere kırmızı et fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından dernek üyelerine verilen etlerin alıştan satışa tüm aşamalarının sıkı bir şekilde denetlendiğini kaydetti. “Alış fiyatımız belli. Satış miktarlarını ve tutarlarını sürekli ESK'ya yeminli mali müşavirler aracılığıyla, kaşeli ve imzalı ibraz ediyoruz” ifadelerini kullanan Güzeldere, “Ayrıca ESK tarafından sürekli denetleniyoruz. Eğer en küçük bir yanlış olursa hem satış belgesi iptal edilir hem de çok ciddi para cezasına çarptırılır” dedi.
2 KİLOGRAM SINIRI GETİRİLDİ
Bu etlerin vatandaş tarafından tüketilebilmesi için satışta kilogram sınırı getirdiklerini anlatan Güzeldere, “Fırsatçılara geçit vermemek, herkesin bu ucuz etten faydalanabilmesi için ürünlerde 2 kilogram üzeri satmayın diyoruz. Bazen vatandaşlar ayrı ayrı sıraya girerek bu etleri alıyor. Ancak vatandaş için 2 kilogram zaten yeterli geliyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.
Restoran ve lokantalar için de bu etlerin fiyatının çok uygun olduğunu anlatan Güzeldere, "Onlara toplu bir satışımız söz konusu değil zaten kilogram sınırı var. Ancak bazı lokantalar çalışanlarını farklı marketlere göndererek 2'şer kilogram aldırıyormuş. Biz bunu tespit edemeyiz. Yani sen bu restoranda çalışıyorsun alamazsın dediğimizde vatandaş bize evime alıyorum derse ne diyeceğiz? Biz fırsatçılığı önlemek için kilogram sınırı getirdik. Marketlerimiz de zaten sık sık denetleniyor" ifadelerini kullandı.
ESK'nın bu hamlesinin bazılarını rahatsız ettiğini anlatan Güzeldere, "Piyasa bozucular şu an fiyatlardan memnun değil. O yüzden hem bu projeye iftira atıyorlar hem de sürekli fiyatı tırmandırmaya çalışıyorlar" dedi.