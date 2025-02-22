‘Direnin Arkadaşlar, Fiyat 430 TL'ye Çıkacak’ Ramazan Öncesi Zam İçin Whatsapp’ta Grup Bile Kurdular: Kırmızı Ete 2 Kilo Sınırı

Restoran ve lokantalar için de bu etlerin fiyatının çok uygun olduğunu anlatan Güzeldere, "Onlara toplu bir satışımız söz konusu değil zaten kilogram sınırı var. Ancak bazı lokantalar çalışanlarını farklı marketlere göndererek 2'şer kilogram aldırıyormuş. Biz bunu tespit edemeyiz. Yani sen bu restoranda çalışıyorsun alamazsın dediğimizde vatandaş bize evime alıyorum derse ne diyeceğiz? Biz fırsatçılığı önlemek için kilogram sınırı getirdik. Marketlerimiz de zaten sık sık denetleniyor" ifadelerini kullandı.

ESK'nın bu hamlesinin bazılarını rahatsız ettiğini anlatan Güzeldere, "Piyasa bozucular şu an fiyatlardan memnun değil. O yüzden hem bu projeye iftira atıyorlar hem de sürekli fiyatı tırmandırmaya çalışıyorlar" dedi.