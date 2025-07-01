Diplomayı Kenara Atıp Mühendisliği Bıraktı: Yeni İşinde Piyasayı Salladı! Şimdi Herkes Sırada
Gıda mühendisliğini bırakıp annesinin dikiş makinesiyle hobi olarak başladığı el işiyle kendi atölyesini kuran Tuğba Cantürk, kişiye özel tasarımlarıyla Türkiye'nin dört bir yanına sipariş yetiştiriyor.
Kaynak: İHA
Bolu’da yaşayan 31 yaşındaki Tuğba Cantürk, gıda mühendisliği kariyerini bir kenara bırakıp, küçük yaşlardan beri ilgisini çeken el işi dünyasına adım attı. Annesinden kalan eski bir dikiş makinesiyle evde hobi olarak başladığı punch ve tufting çalışmaları, kısa sürede yoğun ilgi görünce profesyonel bir işe dönüştü. Bugün kendi atölyesinin sahibi olan Cantürk, kişiye özel çanta ve dekoratif ürün tasarımlarıyla siparişlere yetişmekte zorlanıyor.
"RENKLERLE UĞRAŞMAK BENİ DAHA MUTLU EDİYOR"
Kariyerini tamamen değiştirme kararını anlatan Tuğba Cantürk, mesleki tatminsizlik yaşadığını belirterek, “Gıda mühendisliği bana mutluluk vermediğini fark ettim. Renklerle, iplerle uğraşmak, bir şey üretmek beni daha çok mutlu ediyordu. Annem dikişle ilgilenirdi, ben de küçükken onu izlerdim. Kumaşlarla bir şeyler yapmak hep ilgimi çekti. Sonunda, hayal dünyamın peşinden giderek bu işe başladım” dedi.
HOBİ DİYE BAŞLADI, ŞİMDİ SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR
3 yıl önce evinde başladığı punch ve tufting işleri, sosyal medya sayesinde geniş kitlelere ulaştı. Cantürk, “İlk başta bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum ama yaptıklarım beğenildikçe kendimi daha çok geliştirmek istedim. İnsanlar artık kendine özel, el yapımı ürünler arıyor. Onların hayallerini dinleyip, ürüne dönüştürmek bana büyük keyif veriyor” diye konuştu.
"KENDİ ÇANTAMI KENDİM ÜRETİYORUM"
Zamanla üretim sürecini tamamen kontrol altına alan Cantürk, “Başta sadece punch yapıyordum ama sonradan çantaları da kendim dikmeye başladım. Annemin makinesiyle başladım, şimdi sanayi tipi bir makinem var. Hasır çantalara punch uygulamaları da yapıyorum. Her geçen gün kendimi geliştirmek için çabalıyorum,” dedi.
"TUFTING TEKNİĞİNİ BOLU’YA İLK GETİREN BENİM"
Cantürk, Türkiye’de pek bilinmeyen tufting tekniğini Bolu’ya taşıdığını vurgulayarak, “Punch’ın ileri seviyesi olan tufting yurt dışında oldukça yaygın. Bu makineyi Türkiye’ye getirttim ve aynalardan halılara kadar farklı ürünler tasarlamaya başladım. Bolu’da bu tekniği kullanan ilk kişi olmak gurur verici” ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİYOR
Gençlere ilham vermek istediğini dile getiren Cantürk, “İlk başladığımda sadece eşe dosta ürün yapıyordum, şimdi Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyorum. Gençlere tavsiyem, hayallerinden vazgeçmesinler ve küçük adımlarla başlasalar bile sabırla devam etsinler. Mutluluk, tutkuyla yapılan işte gizli” diyerek sözlerini tamamladı.