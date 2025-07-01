Diplomayı Kenara Atıp Mühendisliği Bıraktı: Yeni İşinde Piyasayı Salladı! Şimdi Herkes Sırada

"RENKLERLE UĞRAŞMAK BENİ DAHA MUTLU EDİYOR"

Kariyerini tamamen değiştirme kararını anlatan Tuğba Cantürk, mesleki tatminsizlik yaşadığını belirterek, “Gıda mühendisliği bana mutluluk vermediğini fark ettim. Renklerle, iplerle uğraşmak, bir şey üretmek beni daha çok mutlu ediyordu. Annem dikişle ilgilenirdi, ben de küçükken onu izlerdim. Kumaşlarla bir şeyler yapmak hep ilgimi çekti. Sonunda, hayal dünyamın peşinden giderek bu işe başladım” dedi.