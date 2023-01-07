Dilek Sabancı ‘rahat yaşamın’ formülünü verdi: 'Milyarlara gerek yok, 1-2 milyon dolar da yeter'

“1-2 MİLYON DOLAR DA YETEBİLİR”

“İnsanın iyi bir evi olması, arabası olması, rahat yaşayabileceği bir parası olması ama bu para bana göre milyar dolarlar değil. Milyon dolarlar da yetebilir veya bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir.