Dilek Sabancı ‘rahat yaşamın’ formülünü verdi: 'Milyarlara gerek yok, 1-2 milyon dolar da yeter'
2004 yılında hayatını kaybeden iş insanı Sakıp Sabancı’nın kızı Dilek Sabancı, bir insanın rahat yaşayabilmesi için “Milyar dolarlar değil milyon dolarlar da yetebilir” dedi.
2004 yılında hayatını kaybeden iş insanı Sakıp Sabancı’nın kızı Dilek Sabancı, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının konuğu oldu.
Okur’un “Bir insan için ne kadar para gerekli?” sorusuna yanıt veren Sabancı, “Milyar dolarlar değil yani milyon dolarlar da yetebilir” yanıtını verdi.
İnsanların nasıl şartlarda rahat yaşayabileceğini anlatan Sabancı, şu ifadeleri kullandı:
“1-2 MİLYON DOLAR DA YETEBİLİR”
“İnsanın iyi bir evi olması, arabası olması, rahat yaşayabileceği bir parası olması ama bu para bana göre milyar dolarlar değil. Milyon dolarlar da yetebilir veya bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir.