Dikkat çeken paylaşım: Uzmanı, emekli maaş zammında gerçekleri tek tek sıraladı!
Torba yasada içinde yer alan ve emekliye yüzde 25 zam içeren düzenlemede değişiklik yapılmadan, Genel Kurul'da aynen kabul edildi. Bu gelişmeler sonrası Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaş zammında yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışlarını öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Böylece emekli maaş zammının yasalaşması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seyyanen zam isteğine rağmen milyonlarca emeklinin beklentisi olan seyyanen artış gerçekleşmedi.
CHP ÖNERGE VERDİ
Zammı düzenleyen 18. Madde görüşülürken CHP milletvekilleri emekli maaşlarına yüzde 34 artış içeren önerge verdi.
Ancak bu önerge AKP oylarıyla reddedildi. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "7 bin 500 lira alanlar hiç zam almayacak. Ortalama 9 milyon emekli açlık sınırının altında buradan çıkacak kararları gözlemekte. Keşke beraberce emekliler için güzel bir karar çıkarabilmiş olsaydık. AKP’liler sizden rica ediyorum, emekliler için birlikte düzenleme çıkaralım. Yoksa tarihinize leke olarak geçecek" dedi.