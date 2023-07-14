Dikkat çeken paylaşım: Uzmanı, emekli maaş zammında gerçekleri tek tek sıraladı!

Ancak bu önerge AKP oylarıyla reddedildi. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "7 bin 500 lira alanlar hiç zam almayacak. Ortalama 9 milyon emekli açlık sınırının altında buradan çıkacak kararları gözlemekte. Keşke beraberce emekliler için güzel bir karar çıkarabilmiş olsaydık. AKP’liler sizden rica ediyorum, emekliler için birlikte düzenleme çıkaralım. Yoksa tarihinize leke olarak geçecek" dedi.