DHMİ Düğmeye Bastı: Çok Sayıda İşçi Alıyor! Şartlar Belli Oldu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, taşra birimlerinde görev yapmak üzere toplam 57 personel alımı gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

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DHMİ Düğmeye Bastı: Çok Sayıda İşçi Alıyor! Şartlar Belli Oldu - Resim: 1

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, alımlar 30 asistan hava trafik kontrolörü ve 27 stajyer hava trafik kontrolörü kadrosu için yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

Adayların başvuruda bulunabilmeleri için 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almaları gerekiyor. Genel Müdürlük, ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar adayı, en yüksek puandan başlayarak bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava davet edecek.

Başvurular, 10-23 Aralık 2024 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden "DHMİ Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" sayfası veya “İşe Alım Kariyer Kapısı” adresi üzerinden alınacak.

Kaynak: AA

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