Devletten Stajyerlere Tam Destek! Bakan Işıkhan Açıkladı: 3 Yılda Milyarlarca Lirayı Buldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan staj yapan öğrencilere desteklerin devam ettiğini duyurdu. Bu kapsamda son 3 yılda öğrencilere 63,5 milyar lira staj desteği sağlandığını bildirdi.

Devletten Stajyerlere Tam Destek! Bakan Işıkhan Açıkladı: 3 Yılda Milyarlarca Lirayı Buldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işverenlerin stajyerlere ödediği ücrete devlet desteğinin devam ettiğini belirtti.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen staj desteği uygulamasıyla, ortaöğretime ve üniversiteye devam eden öğrencilerin zorunlu stajları dönemindeki ücretlerinin işsizlik fonundan karşılandığını ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"2025 yılı itibarıyla mesleki eğitim okul ve kurumlarında öğrenim gören öğrencilere en az 6 bin 631 lira 40 kuruş, kalfalık yeterliliğini kazanan MESEM 12. sınıf öğrencilerine en az 11 bin 52 lira 34 kuruş ödeme gerçekleştiriyoruz. Staj desteği kapsamında son 3 yılda öğrencilere 63,5 milyar lira destek sağladık. Geleceğin nitelikli işgücünü birlikte yetiştireceğiz."

Kaynak: AA

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