Devletten 700 Bin Liralık Destek! Bu Şartı Taşıyan Herkes Alabilir
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasının başvurularının başladığını duyurdu. 700 bin lira para verilecek. İşte ayrıntılar...
Bu kapsamda, başvurusu onaylanan vatandaşlara 700 bin TL hibe ve 700 bin TL tutarında, ilk iki yıl ödemesiz ve 120 ay vadeli kentsel dönüşüm kredisi sunulacak.
'Yarısı Bizden' kampanyası, tehlikeli yapıların kentsel dönüşümüne destek sağlamak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Başvuru süresindeki kısıtlamaların kaldırılmasıyla, vatandaşlara daha geniş bir başvuru imkanı tanındı.
Bakan Murat Kurum, başvuruların artık süresiz olarak yapılabileceğini belirterek, vatandaşların evlerini yenileme süreçlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iletişime geçmelerini önerdi. Projelerin ada bazında geliştirileceğini ve güvenli yeni konutların sağlanacağını vurgulayan Kurum, kentsel dönüşüm sürecinin vatandaşlar için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.
Başvurusu onaylanan vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 700 bin TL hibe alacak ve ayrıca 700 bin TL değerinde kentsel dönüşüm kredisi elde edecekler. Bu kredi, ilk iki yıl ödemesiz olup, toplam 120 ay vadeli ve ilk on iki ay faizsiz olacak. Ayrıca, kentsel dönüşüm sürecinde ev sahipleri ve kiracılara 100 bin TL taşınma yardımı sağlanacak.