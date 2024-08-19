Devletten 700 Bin Liralık Destek! Bu Şartı Taşıyan Herkes Alabilir

Başvurusu onaylanan vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 700 bin TL hibe alacak ve ayrıca 700 bin TL değerinde kentsel dönüşüm kredisi elde edecekler. Bu kredi, ilk iki yıl ödemesiz olup, toplam 120 ay vadeli ve ilk on iki ay faizsiz olacak. Ayrıca, kentsel dönüşüm sürecinde ev sahipleri ve kiracılara 100 bin TL taşınma yardımı sağlanacak.