Devlet O Ödemelere Sınırlama Getirdi: Her Ay Hesaba Yatan O Para Artık 2 Yıldan Sonra Kesilecek
Belçika, süresiz işsizlik maaşı sistemine kısıtlama getirdiğini duyurdu. Hükümetin yeni planına göre her ay hesaba yatan işsizlik maaşları, artık 2 yılla sınırlandırılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Belçika, uzun süredir uygulanan süresiz işsizlik maaşı sisteminde köklü bir değişikliğe gidiyor. Hükümetin yeni planına göre, işsizlik maaşı alma süresi 2 yılla sınırlandırılacak. Bu düzenleme yürürlüğe girdiğinde, 2 yıldan uzun süredir işsizlik ödeneği alan kişiler bu haklarını kaybedecek.
100 BİNDEN FAZLA KİŞİ MAAŞINI KAYBEDEBİLİR
Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı David Clarinval, alınan kararın ülkede 100 binden fazla kişiyi doğrudan etkileyeceğini açıkladı. Clarinval, mevcut sistemde işsizlik maaşının süresiz şekilde alınabildiğini, ancak kamu harcamalarının azaltılması ve sosyal sistemin sürdürülebilirliği adına bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini belirtti.
55 YAŞ ÜSTÜNDEKİ KİŞİLERDE GEÇERLİ OLMAYACAK
Yeni düzenleme kapsamında 2 yıllık süre sınırı, yeterli süre çalışmış olan 55 yaş üzerindeki bireyler için geçerli olmayacak. Clarinval, yaş ve çalışma geçmişi gibi kriterlere göre istisnalar getirileceğini de ifade etti.
MAAŞLARA 2 YILLIK SINIRLAMA GETİRİLDİ
Bakan Clarinval, işsizlik ödeneğinin ne kadar süre alınabileceğini belirleyecek yeni formülü de açıkladı. Buna göre, son 3 yıl içinde en az 1 yıl çalışan bireyler, 12 ay boyunca işsizlik yardımı alabilecek. Her ek 4 ay çalışma için 1 ay ek işsizlik maaşı hakkı verilecek. Ancak toplam süre hiçbir koşulda 2 yılı aşamayacak.
KAMU HARCAMALARINDA KESİNTİYE GİDİLİYOR
Belçika, yüksek kamu borcu ve bütçe açığı nedeniyle sosyal harcamalarda daralmaya gitmeyi planlıyor. İşsizlik maaşı sisteminde yapılan bu düzenleme, hükümetin sosyal desteklerde kısıtlamaya gideceğini gösteren ilk adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.