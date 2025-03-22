Devlet O Ödemelere Sınırlama Getirdi: Her Ay Hesaba Yatan O Para Artık 2 Yıldan Sonra Kesilecek

MAAŞLARA 2 YILLIK SINIRLAMA GETİRİLDİ

Bakan Clarinval, işsizlik ödeneğinin ne kadar süre alınabileceğini belirleyecek yeni formülü de açıkladı. Buna göre, son 3 yıl içinde en az 1 yıl çalışan bireyler, 12 ay boyunca işsizlik yardımı alabilecek. Her ek 4 ay çalışma için 1 ay ek işsizlik maaşı hakkı verilecek. Ancak toplam süre hiçbir koşulda 2 yılı aşamayacak.