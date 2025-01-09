Devlet Kurumunda Yıllarca Bedavaydı! Artık Tamamen Ücretli Oldu, Sorgulamadan Bile Para Alınacak

KATILIM PAYI BELİRLENDİ

Yeni düzenleme ile her sorgu için 0,35 TL'den az olmamak üzere bir katılım payı belirlendi. Bu ücret, vergi kimlik numarası doğrulama, T.C. kimlik numarası sorgulama ve vergi levhası doğrulama gibi işlemleri kapsıyor.

GİB'in aldığı karar, veri güvenliğini sağlamak, veriye erişimi kontrol altına almak ve vergi sisteminin daha etkin bir şekilde işletilmesine olanak tanımak amacıyla alındı. Ayrıca, gereksiz sorgulamaların azaltılmasıyla sistemin performansının artırılması hedefleniyor.