Devlet Kurumunda Yıllarca Bedavaydı! Artık Tamamen Ücretli Oldu, Sorgulamadan Bile Para Alınacak
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yıllardır ücretsiz olarak sunulan vergi bilgisi sorgulamalarına ücret getirdi. Yeni düzenleme ile kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlar, vergi kimlik numarası, T.C. kimlik numarası gibi bilgilere erişmek için artık belirli bir ücret ödeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
GİB, vergi sistemindeki bilgilere erişim için ücretlendirme uygulamasını devreye aldı. Bu değişiklikle birlikte, kamu ve özel sektör kuruluşları, vergi kimlik numarası doğrulama, T.C. kimlik numarası sorgulama gibi işlemler için ücret ödemek zorunda kalacak.
KATILIM PAYI BELİRLENDİ
Yeni düzenleme ile her sorgu için 0,35 TL'den az olmamak üzere bir katılım payı belirlendi. Bu ücret, vergi kimlik numarası doğrulama, T.C. kimlik numarası sorgulama ve vergi levhası doğrulama gibi işlemleri kapsıyor.
GİB'in aldığı karar, veri güvenliğini sağlamak, veriye erişimi kontrol altına almak ve vergi sisteminin daha etkin bir şekilde işletilmesine olanak tanımak amacıyla alındı. Ayrıca, gereksiz sorgulamaların azaltılmasıyla sistemin performansının artırılması hedefleniyor.
Yeni ücretler, özellikle bankacılık işlemleri ve kredi başvuruları gibi durumlarda vergi bilgileri sorgulanan işlemler için maliyet artışına neden olacak.
ÜCRETLİ HİZMETLER VE BEDELLER
Yeni düzenleme ile birlikte, sorgulamalar için belirlenen ücretler şu şekilde sıralandı:
Veri Kimlik/TC Kimlik Numarası Sorgulama: 0,35 TL
Veri Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası Doğrulama: 0,35 TL
Mükellefiyet Bilgisi: 0,70 TL
Veri Levhası Sorgulama: 1 TL
Veri Levhası Doğrulama: 1 TL
Gelir Vergisi Beyannamesi (Bilanço ve gelir tablosu hariç): 50 TL
Kuruluşlar Vergi Beyannamesi (Bilanço ve gelir tablosu hariç): 75 TL
Katma Değer Vergisi Beyannamesi: 25 TL
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi: 25 TL
Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir ve kurumlar için ayrı ayrı): 25 TL
Diğer Beyannameler: 20 TL
Bilanço: 518,20 TL
Gelir Tablosu: 247,40 TL
İşletme Hesabı Özeti: 247,40 TL
Serbest Meslek Hesabı Özeti: 247,40 TL
Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekin'deki Diğer Tablo(lar) (Her bir tablo): 50 TL
Diğer Bilgiler (Dönen kayıt başına): 0,35 TL