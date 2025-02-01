Devlet IBAN'a Anında 150 Bin TL Yatırıyor: 18 Yaşını Geçen Hemen Başvuruyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, faizsiz evlilik kredisi başvuru sayısının 43 bin 921'e ulaştığını belirtti. Yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz dört yıl geri ödemeli kredi desteğine ilgi her geçen gün artarken, 18-29 yaş arası evlenecek gençler, evlilik kredisi için başvuru şartlarını araştırmaya başladı.
Kaynak: İHA
Aile ve Gençlik Fonu destekleri kapsamında evlenmek isteyen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi veriliyor. Kredi için iki yıl geri ödemesiz olmak üzere 48 ay vade imkanı tanınıyor. Aynı zamanda çiftlere, evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sağlanıyor. 18-29 yaş arasında evlenecek çiftler, başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, evlilik kredisi başvuru sayısının 43 bin 921'e ulaştığını belirtti.
48 AY VADELİ FAİZSİZ 150 BİN TL KREDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, Sivas’ta Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi Eğitim programına katılarak, programa başvuran yeni evlenecek çiftlere seslendi. Özdemir, "13 Ocak’ta Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesiyle aile ve gençlik fonumuzu 81 ile yaydık. Bu güne kadar 12 bin 958 gencimize evlilik öncesi eğitim programlarımızı sunduk.
Müjdemizi duyurduktan sonra ülke geneli başvuru sayımız 43 bin 921 ve her dakika güncelleniyor. Sivas’ta başvuru sayımız 212 oldu. Bizde genç çiftlerimize 48 ay vadeli iki ay ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi sunacağız" dedi.
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,
Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),
Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,
Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,
Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.
Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.