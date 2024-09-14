Devlet Düğmeye Bastı: Arazi Sahipleri Dikkat, Son 16 Gününüz Kaldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi ve üretimi artırmaya yönelik bir dizi yeniliği hayata geçirdi. Bu kapsamda işlenmeyen arazilere ilişkin ilk listenin 30 Eylül’de ilan edilmesi bekleniyor. Eğer araziler bir yıl daha ekilmezse, kiralama süreci başlayacak.
Kaynak: AA
Bakanlık, 2024'te üretim planlamasına geçerek yeni destek modellerini uygulamaya koydu. Bu modeller, hem su ürünleri ve hayvancılık hem de bitkisel üretimde yenilikler içeriyor. Aynı zamanda, işlenmeyen tarım arazilerinin kiralanmasıyla ilgili önemli adımlar atıldı. Yönetmelik kapsamında, işlenmeyen tarım arazilerinin sezonluk tarımsal amaçlarla kiraya verilmesi düzenlendi.
HANGİ ARAZİLER KİRAYA VERİLECEK?
Devlete veya hazineye ait tarım arazileri dışında, özel mülkiyette olan ve üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri, tarımsal üretim amacıyla ve arazi vasfı değiştirilmeden sezonluk kiraya verilecek.
ARAZİ TESPİTİ NASIL YAPILACAK?
Kiraya verilecek araziler, il ve ilçe tarım müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Arazi Tespit Komisyonu tarafından uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri ve yerinde yapılacak arazi kontrolleriyle belirlenecek. Hasat dönemlerine göre, her yıl 1 Eylül ile 31 Ağustos arasındaki süre dikkate alınarak tespit yapılacak.
İSTENMEYEN ARAZİLER NEREDE İLAN EDİLECEK?
İşlenmeyen araziler, il ve ilçe müdürlüklerinin muhtarlıklardaki ilan tahtalarında, elektronik ortamda ve internet sitelerinde ilan edilecek. Arazi sahipleri ve ilgililer, bu ilanlara itiraz edebilecek.
İlk listeler 30 Eylül 2024’te ilan edilecek, üst üste iki yıl işlenmeyen arazilerin ise 1 Eylül 2025’te duyurulması ve kiralama sürecinin 16 Ekim 2025’te başlaması planlanıyor.
KİRALAMA ÖNCELİĞİ VE KİRA BEDELİ
Kira bedelleri, komisyonca belirlenen rayiç bedeller üzerinden belirlenecek ve bu bedel tarım arazisinin benzer özellikteki emsalleriyle karşılaştırılarak tespit edilecek. Kiralama önceliği ise yerleşim yerinde ikamet edenler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına tanınacak. Kira bedeli, arazi sahibine ödenecek. Eğer maliklere ulaşılamazsa, kira bedelleri kamu bankasında bir hesapta biriktirilecek.
Kiracılar, kiraladıkları tarım arazileri için tarımsal desteklerden yararlanabilecek ve araziler kayıt sistemlerine dahil edilecek.
Bu düzenleme, tarım arazilerinin etkin kullanımını artırarak üretimi teşvik etmeyi ve tarımda verimliliği yükseltmeyi hedefliyor.