Devlet Düğmeye Bastı: Arazi Sahipleri Dikkat, Son 16 Gününüz Kaldı

Bakanlık, 2024'te üretim planlamasına geçerek yeni destek modellerini uygulamaya koydu. Bu modeller, hem su ürünleri ve hayvancılık hem de bitkisel üretimde yenilikler içeriyor. Aynı zamanda, işlenmeyen tarım arazilerinin kiralanmasıyla ilgili önemli adımlar atıldı. Yönetmelik kapsamında, işlenmeyen tarım arazilerinin sezonluk tarımsal amaçlarla kiraya verilmesi düzenlendi.

HANGİ ARAZİLER KİRAYA VERİLECEK?

Devlete veya hazineye ait tarım arazileri dışında, özel mülkiyette olan ve üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri, tarımsal üretim amacıyla ve arazi vasfı değiştirilmeden sezonluk kiraya verilecek.

ARAZİ TESPİTİ NASIL YAPILACAK?

Kiraya verilecek araziler, il ve ilçe tarım müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Arazi Tespit Komisyonu tarafından uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri ve yerinde yapılacak arazi kontrolleriyle belirlenecek. Hasat dönemlerine göre, her yıl 1 Eylül ile 31 Ağustos arasındaki süre dikkate alınarak tespit yapılacak.