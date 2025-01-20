Devlet Destekledi 5 Yılda 118 Sera Kuruldu! 25 Bin Nüfuslu İlçenin Geçim Kaynağı Oldu, Rekor Ürün Hasat Ediliyor

SERACILIKLA GEÇİMİNİ SAĞLAYANLAR ARTIYOR

Behçet Sönmez (40), devlet desteğiyle evinin önüne 30 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde bir sera kurarak geçimini sağlıyor. 4 çocuk babası olan Sönmez, “5 yıldır seracılık yapıyorum. Burada hava sıcak olduğu için kışın da sera işlerine devam ediyorum. Özellikle marul ve roka gibi ürünleri kışın, salatalık, biber ve patlıcanı yazın ekiyorum. Burada yetişen ürünleri ilçedeki işyerlerine satıyor ve ailemi geçindiriyorum. Çok verimli bir iş, herkese tavsiye ediyorum” dedi.