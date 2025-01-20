Devlet Destekledi 5 Yılda 118 Sera Kuruldu! 25 Bin Nüfuslu İlçenin Geçim Kaynağı Oldu, Rekor Ürün Hasat Ediliyor
Hakkari'nin Irak sınırındaki 25 bin nüfuslu Derecik ilçesinde son 5 yılda devlet desteğiyle 118 sera kuruldu. Bu seralarda üretilen ürünler, ilçede yaşayanların geçimini sağlamalarına yardımcı oluyor.
Kaynak: DHA
Bölgede huzurun sağlanmasının ardından tarım ve hayvancılık faaliyetleri de ivme kazandı. Devletin sağladığı destek ile Derecik ilçesinde seracılık başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yönlendirmeleriyle hayata geçirilen projelerle, evlerin önlerine kurulan seralar ilçede yaygınlaştı.
SON 5 YILDA 118 SERA KURULDU
Hakkari’nin Derecik ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekle, 9 seradan başlayan sayı son 5 yılda 118’e ulaştı.
İlçedeki seralarda geçen yıl 780 ton domates, salatalık ve biberin yanı sıra 118 bin kök marul, 40 bin kök roka ve maydanoz yetiştirildi. Elde edilen ürünler, kurulan kooperatif aracılığıyla Hakkari merkez ve çevre ilçelerdeki iş yerlerine satılıyor.
SERACILIKLA GEÇİMİNİ SAĞLAYANLAR ARTIYOR
Behçet Sönmez (40), devlet desteğiyle evinin önüne 30 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde bir sera kurarak geçimini sağlıyor. 4 çocuk babası olan Sönmez, “5 yıldır seracılık yapıyorum. Burada hava sıcak olduğu için kışın da sera işlerine devam ediyorum. Özellikle marul ve roka gibi ürünleri kışın, salatalık, biber ve patlıcanı yazın ekiyorum. Burada yetişen ürünleri ilçedeki işyerlerine satıyor ve ailemi geçindiriyorum. Çok verimli bir iş, herkese tavsiye ediyorum” dedi.