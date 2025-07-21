Devlet Buraya Taşınana 4,5 Milyon Lira Hibe Verecek! Tek Kuruş Ödenmeyecek

Avrupa'da kırsal yaşamı canlandırmak için yürütülen projeler son yıllarda büyük ses getiriyor. 1 euroya satılan evlerle gündeme gelen köylerin yanı sıra, bazı yerleşim yerleri taşınmayı cazip hale getirmek için ciddi teşvikler sunuyor. Bu köylerden biri olan İtalya’nın kuzeyindeki Sagron Mis, yeni sakinlerine yaklaşık 4,5 milyon TL (100 bin euro) hibe vaat etmesine rağmen beklenen ilgiyi göremedi.

HİBE VAR AMA GELEN YOK

Trentino bölgesinin göz alıcı doğası içinde yer alan Sagron Mis, terk edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için bölge yönetimi tarafından kapsamlı bir teşvik programına dahil edildi. Boş ve kullanılmayan evleri satın alıp yenileyecek kişilere 100 bin euroya kadar hibe verileceği açıklanmasına rağmen, köy tek bir başvuru bile alamadı.