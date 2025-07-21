Devlet Buraya Taşınana 4,5 Milyon Lira Hibe Verecek! Tek Kuruş Ödenmeyecek
Doğal güzelliği, dağ manzaraları ve sessiz yaşamıyla dikkat çeken İtalya’nın kuzeyindeki Sagron Mis köyüne yerleşenlere yaklaşık 4,5 milyon TL’ye varan hibe desteği verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa'da kırsal yaşamı canlandırmak için yürütülen projeler son yıllarda büyük ses getiriyor. 1 euroya satılan evlerle gündeme gelen köylerin yanı sıra, bazı yerleşim yerleri taşınmayı cazip hale getirmek için ciddi teşvikler sunuyor. Bu köylerden biri olan İtalya’nın kuzeyindeki Sagron Mis, yeni sakinlerine yaklaşık 4,5 milyon TL (100 bin euro) hibe vaat etmesine rağmen beklenen ilgiyi göremedi.
HİBE VAR AMA GELEN YOK
Trentino bölgesinin göz alıcı doğası içinde yer alan Sagron Mis, terk edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için bölge yönetimi tarafından kapsamlı bir teşvik programına dahil edildi. Boş ve kullanılmayan evleri satın alıp yenileyecek kişilere 100 bin euroya kadar hibe verileceği açıklanmasına rağmen, köy tek bir başvuru bile alamadı.
10 YIL KALMA ŞARTI TEŞVİKİ GERİLETİYOR
Daily Mail’in haberine göre program kapsamında 80 bin euro tadilat ve 20 bin euro ev alım desteği sunuluyor. Ancak bu destekten faydalanmak isteyenlerin, satın aldıkları veya yeniledikleri evde en az 10 yıl boyunca yaşamayı taahhüt etmesi gerekiyor. Bu şartı yerine getirmeyenlerden verilen destek geri isteniyor.
33 KÖYDEN SADECE BİRİ YANITSIZ KALDI
Trentino bölgesinde toplam 33 köyü kapsayan ve 100 bin euroya kadar destek sunan programa ilk başvuru dönemi 30 Haziran'da tamamlandı. Toplamda 291 kişi başvuruda bulundu ancak hiçbiri Sagron Mis için geçerli olmadı.
Dolomit Dağları’nın eteğinde konumlanan ve doğa yürüyüşleriyle öne çıkan köy, ne yazık ki bu büyük fırsata rağmen ilgi göremedi.
"BU BİR FELAKET DEĞİL, ZAMAN GEREKİYOR"
Sagron Mis Belediye Başkanı Marco Depaoli, durumun olumsuz yansıtılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bu bir kriz değil. Sabır istiyor. Zamanla ilgiyi çekeceğimize inanıyorum” dedi. Başkan, şimdiye kadar 15 kişinin bilgi almak için belediyeyle iletişime geçtiğini ancak köydeki konut stokunun oldukça sınırlı olduğunu ifade etti.
KÖYDE SADECE BİR TANE BAKKAL BULUNUYOR
170 kişilik nüfusa sahip Sagron Mis'te sadece bir bakkal bulunuyor ve köyde pratisyen doktor yok. Mevcut evlerin çoğu ikinci ev statüsünde olduğu için satışa uygun konut sayısı da oldukça düşük.
YENİ HAYATLAR İÇİN FIRSATLAR SUNULUYOR
Trentino bölgesi bu projeye 10 milyon eurodan fazla bütçe ayırırken, hem İtalyan vatandaşlarına hem de yabancılara başvuru hakkı tanıdı.
1 EUROYA EV SATANLAR YENİDEN GÜNDEMDE
Bu teşvik, daha önce Sicilya’da 1 euroya ev satan kasabaların yarattığı ilginin ardından geliştirildi. İngiliz antikacı George Laing’in 1 euroya aldığı evle başladığı yeni yaşamı, binlerce kişiye ilham kaynağı oldu.
Laing, Mussomeli’de harabe durumdaki üç katlı evi sadece 5 bin euro masrafla aldı ve düşük bütçeyle yeniledi. Bugün o evi kiralamak isteyen 500’den fazla kişi sırada. Sosyal medyada süreci paylaşan Laing, ikinci bir ev daha alarak alternatif yaşam arayışındaki pek çok kişiye yol gösterdi.