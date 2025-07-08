Devlet Alışverişi Artırmak İçin 4.384 TL Verecek: Ödemeler 21 Temmuz'da Başlıyor
Güney Kore hükümeti, iç piyasayı canlandırmak amacıyla vatandaşlara alışveriş teşviki olarak nakit destek verecek. 21 Temmuz’da başlayacak program kapsamında her bireye 150 bin won ödenecek, ihtiyaç sahiplerine ise ek yardımlar yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomik durgunluğu aşmak ve iç piyasada hareketlilik sağlamak isteyen Güney Kore hükümeti, vatandaşlara doğrudan nakit desteği sağlayacağı yeni bir teşvik programını hayata geçiriyor. Temmuz ayı itibarıyla başlayacak bu program kapsamında her bireye alışverişlerini artırmaları için belirli miktarda ödeme yapılacak.
HER VATANDAŞA 150 BİN WON'LUK DESTEK
Devletin yeni teşvik planına göre, Güney Kore'de ikamet eden her vatandaş tek seferlik 150 bin won (yaklaşık 110 dolar-4.384 TL) ödeme alacak. Bu tutar, banka veya kredi kartlarına, ön ödemeli kartlara ya da yerel yönetimlerin sağlayacağı hediye çeklerine yüklenerek vatandaşlara ulaştırılacak. Ödemeler 21 Temmuz tarihinde başlayacak ve 12 Eylül tarihine kadar devam edecek.
23 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE AYRILDI
Yardım programı, Güney Kore Ulusal Meclisi tarafından onaylanan ve toplam değeri 31.8 trilyon won (yaklaşık 23.3 milyar dolar) olan ek bütçe kapsamında uygulanacak. Hükümet, bu programın sadece tüketimi teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda düşük gelirli kesimlere de doğrudan destek sunacağını belirtiyor.
İçişleri Bakan Yardımcısı Kim Min-jae, yaptığı açıklamada, “Bu ödemelerle hem bireysel harcamaların artmasını hem de ekonomik toparlanmanın hız kazanmasını bekliyoruz. Özellikle dezavantajlı gruplar için önemli bir destek sağlayacak” dedi.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE EK YARDIM
Genel destek paketinin yanı sıra, belirli gruplar için ek ödemeler de yapılacak. Bu kapsamda:
Düşük gelirli ve tek ebeveynli ailelere: 300 bin won (yaklaşık 220 dolar)
Temel yaşam desteği alanlara: 400 bin won (yaklaşık 290 dolar)
Kırsal bölgelerde yaşayanlara: Bölgesel kalkınmayı teşvik için ek 50 bin won (yaklaşık 36 dolar)
Bu yardımlar, sosyal dengesizliklerin giderilmesi ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi amacıyla programın bir parçası olarak sunulacak.
EK ÖDEMELER GELİYOR
Destek programının ikinci ayağı ise 22 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında uygulanacak. Bu süreçte, gelir açısından nüfusun en alt yüzde 90’lık diliminde yer alan vatandaşlara ek 100 bin won (yaklaşık 73 dolar) daha ödenecek.