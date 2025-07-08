Devlet Alışverişi Artırmak İçin 4.384 TL Verecek: Ödemeler 21 Temmuz'da Başlıyor

23 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE AYRILDI

Yardım programı, Güney Kore Ulusal Meclisi tarafından onaylanan ve toplam değeri 31.8 trilyon won (yaklaşık 23.3 milyar dolar) olan ek bütçe kapsamında uygulanacak. Hükümet, bu programın sadece tüketimi teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda düşük gelirli kesimlere de doğrudan destek sunacağını belirtiyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kim Min-jae, yaptığı açıklamada, “Bu ödemelerle hem bireysel harcamaların artmasını hem de ekonomik toparlanmanın hız kazanmasını bekliyoruz. Özellikle dezavantajlı gruplar için önemli bir destek sağlayacak” dedi.