Dev Varlık Fonundan Türkiye Büyük Yatırım! Koç Holding Rekor Kırdı
Norveç Varlık Fonu, Türkiye'deki şirketlere şimdiye kadarki en büyük yatırımını yaparak 1,5 milyar doları aşkın bir miktarla dikkat çekti. Bu yatırımla birlikte, fonun Türkiye'deki en büyük payı Koç Holding'e gitti.
Kaynak: Haber Merkezi
Norveç'in devlet varlık fonu, 2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye'deki çeşitli şirketlerin hisselerine 1 milyar 573 milyon 659 bin dolar yatırdı. Bu rakam, fonun Türkiye'deki en yüksek yatırım tutarı olarak kayıtlara geçti. Fon, bu yatırımlarını Norges Bank'ın verilerine göre, farklı ölçeklerde ve sektörlerde faaliyet gösteren 44 şirketin hisselerini satın alarak gerçekleştirdi.
Hisse dağılımı şöyle:
Koç Holding AŞ: Fonun yüzde 0,90 hissesiyle 115,6 milyon dolarlık yatırım.
Akbank: 113 milyon 539 bin dolar.
BİM Birleşik Mağazalar AŞ: 111 milyon 381 bin dolar.
Türk Hava Yolları: 82 milyon 960 bin dolar.
Turkcell: 77 milyon 420 bin dolar.
ENERJİ VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YATIRIMLAR
Fonun portföyünde, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) ve Astor Enerji hisseleri de yer alırken, enerji şirketlerindeki toplam yatırım 90 milyon doları buldu. En büyük hisse payı ise yüzde 3,10'una sahip olduğu MLP Sağlık Hizmetleri AŞ'de bulunuyor.
NORVEÇ VARLIK FONU'NUN GENEL PERFORMANSI
Norveç Varlık Fonu, 2024'te 63 ülkede yatırım yaparak, toplamda 8 bin 659 firmaya yatırımda bulundu. Fonun piyasa değeri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 19 trilyon 755 milyar Norveç kronu (yaklaşık 1 trilyon 744 milyar dolar) olarak gerçekleşti.
GEÇMİŞ YILLAR VE GELECEĞE YÖNELİK PLANLAR
Fon, Türkiye'ye yatırımlarını son yıllarda sürekli artırdı; 2021'de 485 milyon dolar, 2022'de 1,2 milyar dolar ve 2023'te 1,3 milyar dolar yatırım yapmıştı. Bu yılki yatırım, Türkiye'deki en yüksek yatırım miktarını temsil ediyor. Ayrıca, fonun geçen yıl 222 milyar dolarlık rekor kâr etmesi, özellikle ABD teknoloji hisselerindeki artışlar sayesinde oldu.
Bu yatırımlar, Norveç'in gelecek nesiller için biriktirdiği servetin bir parçasını oluşturuyor ve Türkiye'de ulaşım, kimya, otomotiv, yazılım ve çelik sektörlerinde faaliyet gösteren büyük şirketlere ilgi gösteriyor.