Dev Varlık Fonundan Türkiye Büyük Yatırım! Koç Holding Rekor Kırdı

Hisse dağılımı şöyle:

Koç Holding AŞ: Fonun yüzde 0,90 hissesiyle 115,6 milyon dolarlık yatırım.

Akbank: 113 milyon 539 bin dolar.

BİM Birleşik Mağazalar AŞ: 111 milyon 381 bin dolar.

Türk Hava Yolları: 82 milyon 960 bin dolar.

Turkcell: 77 milyon 420 bin dolar.

ENERJİ VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YATIRIMLAR

Fonun portföyünde, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) ve Astor Enerji hisseleri de yer alırken, enerji şirketlerindeki toplam yatırım 90 milyon doları buldu. En büyük hisse payı ise yüzde 3,10'una sahip olduğu MLP Sağlık Hizmetleri AŞ'de bulunuyor.