Dev Ütü Markasının Ürünleri Geri Çağırılıyor: Sakın Kullanmayın
Versuni, Almanya'daki bazı Philips buharlı ütü modellerinin beklenmeyen buhar çıkışı nedeniyle geri çağırdığını açıkladı.
Kaynak: Artı49
Versuni, Almanya'daki bazı Philips buharlı ütü modellerini güvenlik nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Üretici firma, PSG8XXX, PSG90XX ve GC96XX serilerinde beklenmeyen buhar çıkışı riski tespit etti. Sorunun, buhar kazanının kaynak dikişinde ortaya çıkan bir üretim hatasından kaynaklandığı ifade edildi.
Bu kusurun, buharın kontrolsüz bir şekilde dışarı çıkmasından dolayı yanık veya darbeden kaynaklanan yaralanmalara yol açabileceği belirtildi. Versuni, kullanıcıların etkilenen modellerini kullanmamaları konusunda uyardı.
Etkilenen modeller, üretim parçalarının alt kısmında yer alan tip numaraları ve üretim kodları ile kontrol edilebilir. İşte geri çağırmadan etkilenen ürünler:
PSG8030 | 2421, 2422 veya 2423
PSG8040 | 2421, 2422 veya 2423
PSG8050 | 2421, 2422 veya 2423
PSG8130 | 2421, 2422 veya 2423
PSG8140 | 2421, 2422 veya 2423
PSG8160 | 2421, 2422 veya 2423
PSG9050 | 2421, 2422 veya 2423
PSG9040 | 2421, 2422 veya 2423
PSG9030 | 2421, 2422 veya 2423
PSG9055 | 2421, 2422 veya 242
GC9630 | 2421, 2422 veya 2423
GC9635 | 2421, 2422 veya 2423
GC9642 | 2421, 2422 veya 2423
GC9650 | 2421, 2422 veya 2423
GC9660 | 2421, 2422 veya 2423
GC9675 | 2421, 2422 veya 2423
GC9682 | 2421, 2422 veya 2423