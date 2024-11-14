Dev Ütü Markasının Ürünleri Geri Çağırılıyor: Sakın Kullanmayın

Versuni, Almanya'daki bazı Philips buharlı ütü modellerinin beklenmeyen buhar çıkışı nedeniyle geri çağırdığını açıkladı.

Kaynak: Artı49

Dev Ütü Markasının Ürünleri Geri Çağırılıyor: Sakın Kullanmayın - Resim: 1

Versuni, Almanya'daki bazı Philips buharlı ütü modellerini güvenlik nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Üretici firma, PSG8XXX, PSG90XX ve GC96XX serilerinde beklenmeyen buhar çıkışı riski tespit etti. Sorunun, buhar kazanının kaynak dikişinde ortaya çıkan bir üretim hatasından kaynaklandığı ifade edildi.

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Dev Ütü Markasının Ürünleri Geri Çağırılıyor: Sakın Kullanmayın - Resim: 2

Bu kusurun, buharın kontrolsüz bir şekilde dışarı çıkmasından dolayı yanık veya darbeden kaynaklanan yaralanmalara yol açabileceği belirtildi. Versuni, kullanıcıların etkilenen modellerini kullanmamaları konusunda uyardı.

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Dev Ütü Markasının Ürünleri Geri Çağırılıyor: Sakın Kullanmayın - Resim: 3

Etkilenen modeller, üretim parçalarının alt kısmında yer alan tip numaraları ve üretim kodları ile kontrol edilebilir. İşte geri çağırmadan etkilenen ürünler:

PSG8030 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8040 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8050 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8130 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8140 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8160 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9050 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9040 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9030 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9055 | 2421, 2422 veya 242

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Dev Ütü Markasının Ürünleri Geri Çağırılıyor: Sakın Kullanmayın - Resim: 4

GC9630 | 2421, 2422 veya 2423

GC9635 | 2421, 2422 veya 2423

GC9642 | 2421, 2422 veya 2423

GC9650 | 2421, 2422 veya 2423

GC9660 | 2421, 2422 veya 2423

GC9675 | 2421, 2422 veya 2423

GC9682 | 2421, 2422 veya 2423

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