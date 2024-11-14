Dev Ütü Markasının Ürünleri Geri Çağırılıyor: Sakın Kullanmayın

Versuni, Almanya'daki bazı Philips buharlı ütü modellerini güvenlik nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Üretici firma, PSG8XXX, PSG90XX ve GC96XX serilerinde beklenmeyen buhar çıkışı riski tespit etti. Sorunun, buhar kazanının kaynak dikişinde ortaya çıkan bir üretim hatasından kaynaklandığı ifade edildi.