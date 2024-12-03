Dev Türk Şirketi İflas Bayrağını Çekti: Hemen Her Evde Baş Köşedeydi
Ekonomik gidişat, birçok firma için konkordato ve iflasları beraberinde getiriyor. Son olarak İzmir’deki köklü firma iflas kervanına katıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hemen her gün büyük şirketlerle ilgili iflas haberleri gündeme gelirken, son iflas haberi ise Ege Botanik Çiçekçilik Seracılık ve Ticaret Limited Şirketi'nden geldi. İzmir'in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren firma, artan ekonomik zorlukların üstesinden gelemeyerek iflasını açıkladı.
İCRALIK DOSYALARDA BÜYÜK ARTIŞ
Torbalı ilçesinde son dönemlerde icra dosyalarında yaşanan ciddi artış, ekonomik krizin bireyler ve işletmeler üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor. Vatandaşlar, giderek büyüyen borç yüküyle mücadele ederken, ilçede faaliyet gösteren birçok firma da kriz nedeniyle kepenk kapatıyor.
15 GÜN SÜRE VERİLDİ
Çaybaşı bölgesinde hizmet veren Ege Botanik Çiçekçilik, ekonomik zorluklara dayanamayarak İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla iflasını ilan etti. Mahkeme, firmadan alacaklı olanların haklarını koruyabilmesi için 15 gün içinde başvuruda bulunmaları gerektiğini açıkladı.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Şirketin iflasına ilişkin olarak şu bilgilere yer verildi:
EGE BOTANİK ÇİÇEKÇİLİK SERACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ' nin borçlarından dolayı iflas masasına alacak kaydı yaptıranların, kayıt, kabul, red ve sıralarını, karar dayanağıyla birlikte gösteren 18/11/2024 tarihli sıra cetveli, 20/11/2024 tarihinde İzmir İflas Müdürlüğü divanhanesine asılmış ve dairemizde hazırdır.
Sıra cetvelinde gösterilen alacakların esasına ilişkin itirazların en geç 15 gün içerisinde İzmir Asliye Ticaret Mahkemelerinde, sıraya ilişkin itirazların ise en geç 7 gün içerisinde İzmir İcra Hukuk Mahkemelerinde dava açabilecekleri hususu İİK 166, 230, 231, 232, 233, 234, 235 ve 236. maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur.