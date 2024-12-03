Dev Türk Şirketi İflas Bayrağını Çekti: Hemen Her Evde Baş Köşedeydi

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Şirketin iflasına ilişkin olarak şu bilgilere yer verildi:

EGE BOTANİK ÇİÇEKÇİLİK SERACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ' nin borçlarından dolayı iflas masasına alacak kaydı yaptıranların, kayıt, kabul, red ve sıralarını, karar dayanağıyla birlikte gösteren 18/11/2024 tarihli sıra cetveli, 20/11/2024 tarihinde İzmir İflas Müdürlüğü divanhanesine asılmış ve dairemizde hazırdır.

Sıra cetvelinde gösterilen alacakların esasına ilişkin itirazların en geç 15 gün içerisinde İzmir Asliye Ticaret Mahkemelerinde, sıraya ilişkin itirazların ise en geç 7 gün içerisinde İzmir İcra Hukuk Mahkemelerinde dava açabilecekleri hususu İİK 166, 230, 231, 232, 233, 234, 235 ve 236. maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur.