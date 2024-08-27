Dev Tekstil Firması İflasın Eşiğinde! 28 Yıllık Hikayesi Sona Ermek Üzere....

Gaziantep merkezli ünlü bir tekstil devi, ekonomik krizle mücadelede önemli bir adım atarak konkordato başvurusu yaptı. Dev şirket sürecin sonunda iflas edebilir.

Dev Tekstil Firması İflasın Eşiğinde! 28 Yıllık Hikayesi Sona Ermek Üzere.... - Resim: 1

Türkiye genelinde birçok firma iflas etmiş durumda. Halk TV'de aktarılan habere göre; Gaziantep merkezli dev bir şirket iflasın eşiğine geldi.

Gaziantep'te bir süredir konkordato ilan eden firmaların sayısı artış gösteriyor.

Son olarak, Türkiye'nin tanınmış halı üreticilerinden Arka Halı ve İplik Sanayi Anonim Şirketi de konkordato sürecine girdi.

Bu gelişme, tekstil sektöründeki durumu gözler önüne seriyor.

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