Dev Tatil Şirketi İflas Etti! Tüm Seferler İptal Edildi

TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ

We-Flytour’un iflası, Türkiye ve Mısır’a yönelik seyahat planları yapan birçok turisti etkiledi. Tüm seferlerin iptal edilmesi nedeniyle mağdurların süreçle ilgili detaylı bilgi almak için Alman Seyahat Güvenliği Fonu’na başvurması gerektiği belirtildi.

Bu gelişme, özellikle Türkiye'ye yönelik turizm pazarında faaliyet gösteren diğer operatörlerin durumuna yönelik soru işaretlerini de beraberinde getirdi. We-Flytour’un sektörden çekilmesi, hem turizm hem de tatilciler için yeni belirsizlikler yaratabilir.