Dev Tatil Şirketi İflas Etti! Tüm Seferler İptal Edildi
Almanya merkezli tur operatörü We-Flytour GmbH, iflas başvurusunda bulunacağını açıkladı. Türkiye ve Mısır’a yönelik tatil paketleri sunan şirket, planladığı tüm seferleri iptal ettiğini duyurdu.
Kaynak: Artı49
Sektör dergisi Reise vor 9 tarafından yayımlanan habere göre, We-Flytour GmbH, önümüzdeki hafta yerel mahkemeye iflas başvurusunda bulunacağını bildirdi. Türkiye'ye tatil turları düzenleyen ve kısa sürede popüler hale gelen şirketin bu kararı, tatilciler arasında endişeye yol açtı.
YOLCULARA GERİ ÖDEME GARANTİSİ
Alman Seyahat Güvenliği Fonu (DRSF), We-Flytour’un iptal ettiği turlar nedeniyle mağdur olan yaklaşık 1500 yolcunun bulunduğunu açıkladı. Fon yetkilileri, mağdurların tatillerine devam etmeleri ya da güvenli şekilde evlerine dönmeleri için gerekli desteğin sağlanacağını belirtti. Ayrıca, yolcuların yaptıkları ödemelerin iade edileceği ve etkilenen kişilerle iletişime geçileceği ifade edildi.
TÜRKİYE ODAKLI BİR GİRİŞİM
We-Flytour, geçen yıl eylül ayında faaliyetlerine başlamış ve özellikle Türkiye'ye yönelik tatil paketleriyle dikkat çekmişti. Şirket, Lüksemburg merkezli AAH Management Company S.A. tarafından finanse ediliyordu. Kısa sürede sektörde adını duyuran We-Flytour’un iflası, turizm sektöründe şok etkisi yarattı.
TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ
We-Flytour’un iflası, Türkiye ve Mısır’a yönelik seyahat planları yapan birçok turisti etkiledi. Tüm seferlerin iptal edilmesi nedeniyle mağdurların süreçle ilgili detaylı bilgi almak için Alman Seyahat Güvenliği Fonu’na başvurması gerektiği belirtildi.
Bu gelişme, özellikle Türkiye'ye yönelik turizm pazarında faaliyet gösteren diğer operatörlerin durumuna yönelik soru işaretlerini de beraberinde getirdi. We-Flytour’un sektörden çekilmesi, hem turizm hem de tatilciler için yeni belirsizlikler yaratabilir.