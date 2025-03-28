Dev Şirketten Tüm Çalışanlarına Bayram İkramiyesi Müjdesi! Hepsine 15 Bin Lira Verdi
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Ramazan Bayramı öncesi tüm çalışanlarına 15 bin lira bayram ikramiyesi vereceğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Ramazan Bayramı öncesinde tüm çalışanlarına 15 bin TL bayram ikramiyesi verdiğini duyurdu. Şirketin aldığı bu karar, personel tarafından memnuniyetle karşılandı.
MAAŞ AYRIMI GÖZETİLMEDEN ÖDEME YAPILDI
İGA yönetimi, çalışanlar arasında maaş farkı gözetmeden tüm personeline eşit miktarda ödeme yaptığını açıkladı. İGA İnsan Kaynakları tarafından yapılan bilgilendirmede, Ramazan’ın paylaşma ve yardımlaşma ruhuna vurgu yapılarak, bayramın coşkusunu tüm çalışanlarla birlikte yaşamak amacıyla 15 bin TL ikramiye verildiği belirtildi.
ÇALIŞANLARDAN OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER
Bayram öncesi hesaplara yatırılan ikramiye, çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandı. İGA’nın çalışanlarına yönelik bu jesti, şirketin personel memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.