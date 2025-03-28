Dev Şirketten Tüm Çalışanlarına Bayram İkramiyesi Müjdesi! Hepsine 15 Bin Lira Verdi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Ramazan Bayramı öncesi tüm çalışanlarına 15 bin lira bayram ikramiyesi vereceğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Dev Şirketten Tüm Çalışanlarına Bayram İkramiyesi Müjdesi! Hepsine 15 Bin Lira Verdi - Resim: 1

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Ramazan Bayramı öncesinde tüm çalışanlarına 15 bin TL bayram ikramiyesi verdiğini duyurdu. Şirketin aldığı bu karar, personel tarafından memnuniyetle karşılandı.

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Dev Şirketten Tüm Çalışanlarına Bayram İkramiyesi Müjdesi! Hepsine 15 Bin Lira Verdi - Resim: 2

MAAŞ AYRIMI GÖZETİLMEDEN ÖDEME YAPILDI

İGA yönetimi, çalışanlar arasında maaş farkı gözetmeden tüm personeline eşit miktarda ödeme yaptığını açıkladı. İGA İnsan Kaynakları tarafından yapılan bilgilendirmede, Ramazan’ın paylaşma ve yardımlaşma ruhuna vurgu yapılarak, bayramın coşkusunu tüm çalışanlarla birlikte yaşamak amacıyla 15 bin TL ikramiye verildiği belirtildi.

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Dev Şirketten Tüm Çalışanlarına Bayram İkramiyesi Müjdesi! Hepsine 15 Bin Lira Verdi - Resim: 3

ÇALIŞANLARDAN OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER

Bayram öncesi hesaplara yatırılan ikramiye, çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandı. İGA’nın çalışanlarına yönelik bu jesti, şirketin personel memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

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