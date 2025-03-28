Dev Şirketten Tüm Çalışanlarına Bayram İkramiyesi Müjdesi! Hepsine 15 Bin Lira Verdi

MAAŞ AYRIMI GÖZETİLMEDEN ÖDEME YAPILDI

İGA yönetimi, çalışanlar arasında maaş farkı gözetmeden tüm personeline eşit miktarda ödeme yaptığını açıkladı. İGA İnsan Kaynakları tarafından yapılan bilgilendirmede, Ramazan’ın paylaşma ve yardımlaşma ruhuna vurgu yapılarak, bayramın coşkusunu tüm çalışanlarla birlikte yaşamak amacıyla 15 bin TL ikramiye verildiği belirtildi.