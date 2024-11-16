Dev Şirketten Flaş Karar: 1000 Kişiyi İşten Çıkartacak

ABD'nin önde gelen otomobil üreticisi General Motors (GM), maliyetlerini düşürmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla yeni bir işten çıkarma dalgasına giriyor. Şirket, bu yılın başlarında bin yazılım uzmanını işten çıkardıktan sonra, şimdi de üretim alanında çalışan bin kişiyi daha işten çıkaracağını duyurdu. Bu karar, zayıflayan araç talebi ve elektrikli araçlara geçiş sürecindeki belirsizlikler nedeniyle alındı.