Dev Şirketten Flaş Karar: 1000 Kişiyi İşten Çıkartacak
ABD'nin önde gelen otomobil üreticisi General Motors (GM), maliyetlerini düşürmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla 1000 işçisini daha çıkartmaya hazırlanıyor.
ABD'nin önde gelen otomobil üreticisi General Motors (GM), maliyetlerini düşürmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla yeni bir işten çıkarma dalgasına giriyor. Şirket, bu yılın başlarında bin yazılım uzmanını işten çıkardıktan sonra, şimdi de üretim alanında çalışan bin kişiyi daha işten çıkaracağını duyurdu. Bu karar, zayıflayan araç talebi ve elektrikli araçlara geçiş sürecindeki belirsizlikler nedeniyle alındı.
GM'nin açıklamasına göre, bu işten çıkarmaların amacı, şirketin hız ve mükemmellik odaklı bir yapıya kavuşması. Şirket yetkilileri, "Bu rekabetçi pazarda başarılı olmak için verimliliği artırmamız, doğru ekibe sahip olmamız ve önceliklerimize odaklanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
Bu gelişme, GM'nin Ağustos ayında yaşadığı yazılım sorunlarının ardından geldi. Şirket, o dönemde Blazer EV modelinin satışlarını geçici olarak durdurmak zorunda kalmıştı. Bu durum, GM'nin yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirmelere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymuştu.
İkinci işten çıkarma dalgası, otomobil sektöründe yaşanan önemli değişimlerle aynı döneme denk geldi. Elektrikli araçlara geçişin hızlanmasıyla birlikte, birçok otomobil üreticisi maliyetlerini düşürmek ve yeni teknolojilere yatırım yapmak zorunda kalıyor. Ayrıca, ABD'de elektrikli araçlara yönelik federal teşviklerin kaldırılması gibi tartışmalar da sektörü etkiliyor.