Dev Şirketin Hisselerinde Büyük Çöküş! 16 Yıl Sonra Bir İlk
Rusya’nın enerji devi Gazprom’un hisseleri, artan jeopolitik belirsizlikler ve yaptırımların etkisiyle yüzde 2'den fazla değer kaybederek Ocak 2009’dan bu yana en düşük seviyesine indi.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 17.30 itibarıyla yüzde 2,4 düşüşle 106,1 rubleye geriledi. Bu düşüş, Ukrayna üzerinden gerçekleştirilen doğal gaz sevkiyatına ilişkin anlaşmanın sona yaklaşması ve Avrupa pazarındaki pay kaybının artmasıyla ilişkilendiriliyor.
AVRUPA PAZARINDA BÜYÜK KAYIP
Rusya, Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaydı. Yıllarca süren boru hattı yatırımları sayesinde 2022'ye kadar AB’deki pazar payını yüzde 40’a kadar yükseltmişti. Ancak yaptırımlar nedeniyle Gazprom, Avrupa pazarındaki müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptırdı.
AB'ye yapılan doğal gaz sevkiyatında ciddi bir düşüş yaşandı. 2021'de 201,7 milyar metreküp olan sevkiyat hacmi, 2023 itibarıyla 15 milyar metreküpe kadar geriledi.
PİYASALAR VE ENDEKSLER DE DÜŞÜŞTE
Gazprom’un hisse kaybı, Moskova Borsası'nda da etkisini gösterdi. MOEX endeksi yüzde 1,78 değer kaybederek 2.377 puana, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 1,86 düşerek 727 puana indi.