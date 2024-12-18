Dev Şirketin Hisselerinde Büyük Çöküş! 16 Yıl Sonra Bir İlk

AVRUPA PAZARINDA BÜYÜK KAYIP

Rusya, Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaydı. Yıllarca süren boru hattı yatırımları sayesinde 2022'ye kadar AB’deki pazar payını yüzde 40’a kadar yükseltmişti. Ancak yaptırımlar nedeniyle Gazprom, Avrupa pazarındaki müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptırdı.